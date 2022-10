Les valeurs technologiques japonaises chutent, les actions du secteur du voyage progressent avant la réouverture du tourisme.

Les valeurs technologiques japonaises ont chuté vendredi, Sharp Corp et d'autres sociétés étant touchées par les inquiétudes concernant les perspectives du secteur après les signaux d'alarme émis par les poids lourds étrangers Advanced Micro Devices et Samsung Electronics.

Les actions liées au voyage, notamment les compagnies aériennes, les opérateurs ferroviaires et les grands magasins, ont été stimulées avant la réouverture de la frontière aux touristes la semaine prochaine.

AMD et Samsung Electronics ont publié des prévisions de résultats inférieures aux attentes, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant la baisse de la demande d'appareils électroniques et des puces qui les composent.

Sharp, qui fabrique des écrans et des capteurs, a chuté de 4,24 %, soit la plus forte baisse de tous les composants du Nikkei 225, tandis que Tokyo Electron, qui fabrique des équipements de fabrication de puces, a glissé de 0,79 %.

L'industrie des puces devrait rester sous pression, a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille chez GCI Asset Management. "Il est difficile de voir les bénéfices augmenter, il semble donc que les actions liées aux semi-conducteurs resteront faibles", a-t-il déclaré.

Huit des dix meilleures performances du Nikkei étaient des sociétés ferroviaires, avec Central Japan Railway Co, East Japan Railway Co et West Japan Railway Co en tête des gains en prévision de la réouverture des frontières du Japon au tourisme régulier lundi.

Les actions du commerce de détail, y compris les opérateurs de grands magasins Isetan Mitsuko Holdings Ltd et Takashimaya Co Ltd, ont également progressé.

Les stocks de transport terrestre du Topix ont augmenté de 1,11 % et les stocks de transport aérien de 0,64 %, les deux seuls secteurs à gagner globalement.

Les actions du secteur ferroviaire ont bondi de près de 13 % depuis la fin de l'année dernière, tandis que l'indice Topix plus large est en baisse de plus de 4,6 % depuis le début de l'année. Il a encore baissé de 0,82 % vendredi.

La Bourse de Tokyo s'apprête à retirer près de 500 entreprises de l'indice Topix dans le but d'attirer davantage d'investisseurs étrangers.

La moyenne des actions Nikkei du Japon a perdu 0,71% dans l'ensemble, rompant ainsi une série de quatre jours de gains.

L'indice a franchi le niveau clé des 27 000 à l'ouverture des marchés, mais il s'est progressivement redressé pour clôturer à 27 116,11. Il a gagné 3,43 % sur la semaine.

Les échanges ont été limités car les investisseurs sont restés prudents avant la publication des chiffres clés de l'emploi non agricole aux États-Unis plus tard dans la journée, alors que les marchés seront fermés pour cause de fête nationale au Japon lundi, a déclaré Kyoko Amemiya d'Amemiya Soken.

Rakuten Group Inc a perdu 1,9 % après l'annonce de l'acquisition par Mizuho Financial Group de 19,99 % de Rakuten Securities pour 80 milliards de yens (551,84 millions de dollars). Les actions de Mizuho ont augmenté de 0,34 %.

Les actions de Seven & I Holdings Co Ltd ont connu la plus forte baisse du Nikkei derrière Sharp, perdant 3,5 % malgré le fait que la société ait relevé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours. (1 $ = 144,9700 yens) (Reportage de Sam Byford et de l'équipe des marchés de Tokyo ; édition par Uttaresh.V)