Les valeurs technologiques mises en orbite

Je vais radoter en abordant une fois de plus la thématique de la macroéconomie, puisque c’est cette dernière qui drive les marchés financiers depuis quelques séances, faute d’actualités financières conséquentes sur les sociétés. Le redressement des statistiques économiques fait capituler les « baissiers » en bourse, ou du moins leur stabilisation. Explication.

En plus du redressement de l’ISM non-manufacturier, nous avons eu droit hier à la publication des ventes au détail du mois de mai en zone euro. Celles-ci ont progressé de 17.8% par rapport au mois d’avril, un « record » depuis l’enregistrement de ces données en 1999. Il est évident que ce pseudo-record est surtout lié à un effet de base puisqu’en changeant de lecture, les ventes au détail ont baissé de 5.1% en glissement annuel, par rapport à mai 2019. Dans tous les cas, le consensus tablait sur une baisse des ventes au détail de 7.5% en glissement annuel. Autrement dit, les éternels optimistes constatent une hausse record de la consommation, là où les plus pessimistes relèvent une conjoncture moins terrible que prévu. Par conséquent, le bilan demeure positif et l’état d’esprit euphorique des marchés s’y prête bien après tout.

Toujours sur les ventes au détail, je fais un aparté qui me servira de transition pour parler des géants de la Tech US. Ce n’est pas surprenant mais c’est toujours utile de se rappeler que les ventes en ligne sont le seul sous-secteur du commerce de détail de la zone euro qui n'a pas connu de baisse pendant le confinement. Le numérique ne connaît pas la crise, la question demeure donc de savoir jusqu’à quel multiple de valorisation les investisseurs acceptent-ils d’acheter les valeurs technologiques ?

L’exemple de Tesla est probablement le plus révélateur. Le groupe californien devance Toyota et devient la première capitalisation du secteur automobile. L’ascension du groupe d’Elon Musk est fulgurante sur les dernières séances (lundi +5.17%, mardi +6.98%, mercredi +3.69%, jeudi +7.95% et hier +13.48%) portant sa capitalisation boursière à 254 milliards de dollars. Tesla n’envoie donc pas que des voitures dans l’espace, sa valorisation aussi. D'ailleurs, Tesla s'est lancé dans la production de... shorts, une blague de bonne guerre pour ses détracteurs. Le prix affiché est de 69.420 USD, un prix qui fait référence au tweet d'Elon Musk lorsqu'il souhaitait retirer Tesla de la cote à 420 USD. Je vous ai glissé le lien de la boutique officielle si vous ne savez pas quoi offrir pour un anniversaire.

Et comme un schéma vaut mieux qu’un long discours, le graphique de comparaison sectorielle parle de lui-même. L’ensemble du secteur automobile est à la peine depuis un an et enregistre des performances négatives. Seules deux valeurs réalisent une échappée, qui ressemble d’ailleurs plus à une fin d’étape compte tenu des avancées significatives : +400% pour Tesla et +200% pour Nio, fabricants chinois de véhicules électriques, intelligents et connectés. Bref, la Tech écrase le reste de la cote.

En Asie, le Nikkei reprend son souffle tandis que Shanghai et Hong Kong poursuivent leur marche en avant. L'Europe devrait souffler ce matin, c'est du moins ce que suggèrent les indicateurs avancés à 8h00, en repli de 0.4% pour le CAC40.

Les temps forts économiques du jour

Les investisseurs prendront connaissance à 8h00 de la production industrielle allemande, puis des ventes au détail en Italie en 10h00. Cet après-midi, l'étude JOLTS sur les ouvertures de postes (16h00) est en vue aux Etats-Unis.

L'euro recule progresse à 1,131 USD. L'once d'or se négocie 1784 USD. Le pétrole avance un peu, à 40.45 USD pour le brut léger américain WTI et à 42.8 USD pour le Brent de mer du Nord. La dette américaine est rémunérée 0,68% sur 10 ans. Le Bitcoin gagne 2.5% à 9300 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABB: JP Morgan est toujours vendeur mais relève son objectif de 16.50 à 17.50 CHF.

Air Liquide: Goldman Sachs est toujours neutre mais abaisse son objectif de 127 à 125 EUR, comme JP Morgan qui vise 110 EUR.

Beiersdorf: JP Morgan est neutre et vise 98 EUR, tout comme Jefferies et sa cible à 93 EUR. Goldman Sachs est revanche vendeur avec un objectif de cours à 83 EUR.

ENI : RBC est vendeur et maintient sa cible à 7 EUR

Euronext: Deutsche Bank a relevé son objectif de cours de 94 à 95 EUR et confirmé sa recommandation d’achat. Morgan Stanley relève son objectif de cours à 104,40 contre 95,40 EUR.

Eutelsat : Barclays abaisse son objectif de cours à 10,3 contre 11,5 EUR.

Getlink: Barclays relève son objectif de 13 à 15 EUR, en maintenant sa recommandation « pondérer en ligne ».

Gilead: Jefferies confirme sa recommandation achat et vise 97 USD.

Hugo Boss: JP Morgan rehausse son objectif de 41 à 43 EUR et reste neutre.

Kering : RBC abaisse son objectif de cours à 540 contre 590 EUR.

Netflix: Canaccord Genuity est à l’achat et vise 550 USD.

Puma: JP Morgan est acheteur et cible 70 EUR, tout comme Jefferies à 68 EUR.

Safran : Barclays relève son objectif de cours à 95 contre 70 EUR. Morgan Stanley relève son objectif de cours à 85 contre 79 EUR.

Ubisoft : Barclays relève son objectif de cours à 76 contre 66 EUR.

Volvo: Goldman est toujours à l’achat et maintient son objectif de cours à 190 SEK.

L’actualité des sociétés

En France

Soitec signe d’un accord commercial avec Qualcomm Technologies portant sur l’approvisionnement de substrats innovants piézoélectriques-sur-isolant pour les filtres RF 4G et 5G. Eiffage remporte en partenariat avec Engie un contrat de 58 millions d'euros pour réaliser le système de ventilation et de désenfumage de la ligne 16 et d'une partie de la ligne 17 du Grand Paris Express. Icade cède un ensemble immobilier en cours de réalisation à Ivry-sur-Seine pour 109 millions d’euros au gestionnaire d’actifs Primonial REIM. Electricité de France prépare un plan d'économies pour compenser l'impact du coronavirus et du confinement sur ses comptes. Air Liquide et le port de Rotterdam lancent une nouvelle initiative conjointe ayant pour objectif de permettre à 1 000 camions hydrogène zéro émission de relier les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne de l'Ouest d'ici 2025. Voltalia signe un partenariat avec IKEA France pour la mise en place d'un service d'installation de panneaux solaires en toiture chez les particuliers. Bic nomme Chad Spooner au poste de directeur financier. Pharmagest Interactive nomme Grégoire de Rotalier, Directeur de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest, en tant que Directeur Général Délégué du Groupe. Mauna Kea Technologies, procédé au tirage de la deuxième tranche de 6 millions d'euros au titre de l’accord de financement de 22,5 millions d’euros conclu le 20 juin 2019 avec la Banque européenne d’investissement. Europlasma réalise le regroupement de ses actions à raison de 1 action nouvelle contre 2000 anciennes.

Dans le monde

Microsoft montre des marques d'intérêt pour acquérir la division de jeux vidéo de Warner Bros. Uber s’offre Postmates, une société américaine de livraisons de repas, pour un montant d’environ 2,65 milliards de dollars. Les dirigeants d'Amazon, Apple, Google et Facebook seront auditionnés le 27 juillet par une commission de la Chambre américaine des représentants dans le cadre de l'enquête qu'elle mène sur de possibles entraves aux règles de la concurrence. Sirius XM Holdings serait proche d'un accord pour acheter l'unité de podcasting Stitcher à EW Scripps pour environ 300 millions de dollars, selon des personnes proches du dossier. HeidelbergCement prévient qu’une revue de ses actifs au cours du deuxième trimestre l'avait contraint à passer dans ses comptes une dépréciation de 3,4 milliards d'euros en raison de l'impact sur son activité du Brexit et de la pandémie de coronavirus. Samsung prévoit une augmentation de 22,7% de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre. Nissan Motor a levé 7.8 milliards de dollars auprès de ses créanciers depuis le mois d’avril afin de consolider sa trésorerie pour faire face à la baisse des ventes liée à la crise du Covid-19.

Ça publie. Sodexo, Getlink, JD Sports, TFF Group, Figeac Aero…