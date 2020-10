Les valeurs technologiques sont-elles surévaluées ?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La pandémie a mis en évidence le rôle central que jouera à l'avenir la technologie dans nos sociétés, entrainant une montée en flèche des valeurs technologiques. Les investisseurs se demandent inévitablement si le marché n'est pas allé trop loin. Si les valorisations des valeurs technologiques ont augmenté, il convient de garder à l'esprit que, contrairement à ce qu’il s'était passé durant la bulle Internet, ces entreprises peuvent se targuer d'excellents modèles économiques, souligne George Saffaye, Global Investment Strategist chez Mellon.Elles génèrent de l'argent et leurs activités transforment véritablement le monde dans lequel nous vivons, bien que nous n'en soyons qu'aux balbutiements, ajoute l'expert.Selon George Saffaye, il est possible de mieux analyser ces entreprises en s'attachant d'abord à comprendre la puissance de leurs modèles commerciaux, leur propriété intellectuelle et leurs avantages concurrentiels, puis à évaluer leurs valorisations à l'issue de ce processus." Il arrive souvent que le marché ne réalise pas à quel point les perspectives d'une entreprise sont différenciées ", souligne George Saffaye, " si une entreprise semble onéreuse aujourd'hui, ce ne sera peut-être plus le cas dans trois ans ".