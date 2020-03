Les valeurs télécoms retrouvent leurs couleurs défensives

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOUYGUES -5.27% 24.33 -32.84% CAC 40 -6.32% 3741.61 -31.11% ILIAD -7.36% 109.1 2.86% ORANGE 3.11% 10.805 -20.27%

Après avoir suivi le mouvement de baisse générale engendré le lundi 24 février par une inquiétude croissante des conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur l'économie, les valeurs télécoms retrouvent leur historique côté défensif. Orange (+ 5,21% à 11 euros) et Bouygues (+2,83% à 26,16 euros) s'adjugent ainsi de belles places au sein d'un CAC 40 en recul prononcé de 4,55%. Côté analystes, Barclays affirme, dans une note sur les services de télécoms européens, que les valeurs du secteur seront défensives durant et après la crise sanitaire du coronavirus.La banque note que le secteur vient de commencer à surperformer le marché mais souligne que celle-ci reste limitée au regard de la dernière crise 2008-2009. Les valeurs télécoms étaient alors en avance de 20% sur le benchmark alors qu'elles le sont de seulement 5% aujourd'hui. Le broker s'attends, dés lors, à ce que cette surperformance se poursuive.Il ajoute que le secteur des télécommunications semble relativement défensif pendant la crise sanitaire et qu'il le restera durant toute la période de détérioration macroéconomique qui s'ensuivra.La maison d'analystes note que les premières indications montrent que l'impact du coronavirus sur le secteur paraît relativement bénin par rapport aux autres secteurs. Il précise qu'un nombre limité d'entreprises (Telecom Italia, Iliad, Euskaltel, Masmovil) ont fait des déclarations depuis l'accélération de l'épidémie de Covid-19, notamment sur le fait que le trafic vocal et de données a augmenté de manière significative.Barclays souligne que la réaction du marché semble extrême compte tenu des déclassements potentiels liés à la macroéconomie.Iliad progresse, quant à lui, de plus de 20% en deux jours au lendemain d'une publication de résultats 2019 particulièrement solides, fruits des investissements, des efforts tarifaires ainsi que du déploiement de la fibre du spécialiste télécoms.UBS salue de très bons résultats, notamment au quatrième trimestre 2019, montrant une forte accélération en France et en Italie. Le broker souligne également que la dette s'élève à 3,6 milliards d'euros contre un consensus à 3,2 milliards. Le courtier ajoute que l'accélération de l'activité en Italie au quatrième trimestre est une belle surprise avec notamment un chiffre d'affaires de 141 millions contre 109 au trimestre précédent.La banque réitère sa recommandation d'Achat tout en maintenant son objectif de cours à 161 euros sur Iliad.