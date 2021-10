Les valorisations des actions asiatiques tombent à leur plus bas niveau depuis 16 mois

Les valorisations des actions asiatiques ont atteint leur plus bas niveau depuis 16 mois à la fin du mois de septembre, les inquiétudes liées à un ralentissement économique en Chine et les attentes croissantes d'un resserrement de la politique monétaire par les principales banques centrales ayant tiré les marchés boursiers vers le bas.

L'indice MSCI Asie-Pacifique a chuté de 2,3 % le mois dernier et son ratio C/B à 12 mois était de 14,6 fin septembre, le plus bas depuis mai 2020, selon les données de Refinitiv.

Depuis le début de l'année, l'indice MSCI Asie-Pacifique a perdu 3,2 %, contre un gain de 10,3 % pour le MSCI World.

"Les actions asiatiques ont subi une pression aiguë cette année en raison de la décélération de la croissance en Chine, de l'excès de réglementation sur les valeurs technologiques et de la question du crédit avec Evergrande", a déclaré Suresh Tantia, stratégiste d'investissement senior au Credit Suisse.

"En plus de cela, comme la dynamique de croissance a été faible, les révisions de bénéfices se normalisent."

Les analystes ont abaissé de 0,3 % le mois dernier le ratio C/B à 12 mois des sociétés asiatiques, la première baisse depuis juin 2020, en raison de la contraction du secteur manufacturier.

Les entreprises malaisiennes et australiennes ont connu la plus forte baisse des bénéfices, de plus de 2,5 % chacune. La Chine a connu une baisse de 0,3 % de ses bénéfices prévisionnels.

Avec un passif de 305 milliards de dollars, China Evergrande Group a suscité des inquiétudes quant à la possibilité que son manque de liquidités se propage dans le système financier chinois et se répercute dans le monde entier.

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière chinoise est tombé à 49,6 en septembre, contre 50,1 en août. Un indice inférieur à 50 indique une contraction.

Cependant, Andrew Gillan, responsable des actions Asie hors Japon chez Janus Henderson Investors, a déclaré que les actions asiatiques semblent relativement attractives par rapport aux actions développées après la faiblesse du troisième trimestre.

"En dehors de la Chine, nous constatons une meilleure performance des marchés qui tardent à se remettre de la COVID-19 et il est raisonnable d'avancer des arguments pour que cela continue en Inde et dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est."