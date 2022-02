Les valorisations des actions asiatiques tombent à leur plus bas niveau depuis 21 mois

En comparaison, le ratio C/B de l'indice MSCI World est de 17,24.

GRAPHIQUE - PE des indices MSCI Asie-Pacifique et Monde

Le mois dernier, la hausse des rendements américains a provoqué des sorties de capitaux de la région, ce qui a entraîné de fortes baisses des actions régionales. L'indice MSCI Asie-Pacifique a perdu 4,4 % en janvier, son pire début d'année depuis six ans. L'indice composite de Shanghai a reculé de 7,6 % le mois dernier, ce qui a fait baisser son ratio C/B à 10,18, le plus bas d'Asie.

GRAPHIQUE - Valorisation des actions de la région Asie-Pacifique

Les actions des entreprises technologiques en Corée du Sud et à Taïwan ont également subi de lourdes pertes en raison d'une flambée des rendements obligataires, et leur ratio C/B à 12 mois s'est établi à 10,34 et 13,33 respectivement.

D'autre part, les actions indiennes étaient les plus chères de la région, avec un PER à terme de 20,42.

Toutefois, certains analystes ont déclaré que les actions asiatiques semblent attrayantes à ces niveaux.

Suresh Tantia, stratégiste d'investissement senior au Credit Suisse, a déclaré que l'évaluation des actions asiatiques est devenue moins chère et qu'elles se négocient avec une décote par rapport aux actions mondiales.

"Avec une perspective de croissance du BPA de plus de 9 % cette année, soutenue par une autre année de croissance du PIB supérieure à la tendance, nous prévoyons toujours des rendements positifs à moyen terme", a-t-il déclaré.

Anthony Raza, responsable de la stratégie multi-actifs chez UOB Asset Management, a déclaré que les exportations en Asie ont été très fortes, les flux économiques rendant les actions asiatiques plus attractives.

"Nous avons été sous-pondérés ou neutres sur l'Asie au cours des trois derniers trimestres, mais nous sommes à nouveau surpondérés sur l'Asie. Nous pensons qu'elles sont prêtes à rattraper leur retard compte tenu de leur sous-performance antérieure."

GRAPHIQUE - Ventilation par secteur des valorisations des actions de la région Asie-Pacifique

https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klvykmbakvg/Breakdown%20by%20sector%20for%20Asia-Pacific%20equities'%20valuations.jpg