Les valorisations des actions mondiales restent (relativement) attractives

Les actions mondiales sont, dans l’ensemble, raisonnablement valorisées et en ligne avec leurs moyennes à long terme sur une base prévisionnelle. C’est ce que constate Schroders dans ses perspectives 2021 sur les actions internationales et thématiques. Le rendement du dividende des actions mondiales reste également nettement supérieur au rendement obligataire, ce qui rend les actions plus attractives que les emprunts d’État.



En tant que classe d'actifs, le gestionnaire d'actifs pense que les actions vont continuer de bien se comporter en 2021 à mesure que la reprise se généralise. Il note toutefois qu'après une période de surperformance massive des États-Unis par rapport au reste du monde (rendement annualisé d'environ 8 % sur les 10 dernières années), les actions américaines se négocient désormais avec une prime par rapport à la valorisation des bénéfices normalisés à long terme. Dans le même temps, le reste du monde se négocie désormais avec une décote importante.



Les bénéfices européens et japonais devraient enregistrer le plus fort rebond en 2021 et éventuellement en 2022, précise Schroders. L'économie chinoise se redresse déjà, impulsant une forte dynamique de reprise dans toute l'Asie.



Les États-Unis resteront un marché défensif de grande qualité, offrant plus de profondeur et de liquidité qu'aucun autre marché dans le monde, ajoute le gestionnaire d'actifs.



Toutefois, si la fuite vers la sécurité a entraîné un afflux de capitaux vers les États-Unis, la reprise pourrait inverser en partie cette tendance et rediriger les capitaux vers d'autres régions, conclut Schroders.