Les banques mondiales pourraient augmenter leur valorisation de 7 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années si elles prennent des mesures importantes pour promouvoir la croissance et stimuler la productivité, a déclaré le Boston Consulting Group dans un rapport publié lundi.

Les prêteurs pourraient à peu près doubler leurs valorisations actuelles s'ils poursuivent la croissance et l'amélioration des ratios prix/comptes en dépit des obstacles, a déclaré le consultant.

"Le plus grand facteur de pessimisme à l'égard du secteur bancaire a été la baisse significative de la rentabilité", a déclaré le BGC.

Environ 75 % des actions bancaires avaient un ratio cours/comptabilité inférieur à 1 en 2022, tandis que les multiples cours/bénéfices étaient presque deux fois moins élevés qu'en 2008. Par ailleurs, les rendements des actions bancaires ont été inférieurs à ceux des principaux indices boursiers depuis la crise, et l'écart se creuse.

Même si elles investissent dans la productivité et simplifient radicalement leurs activités, les bénéfices des banques resteront sous la pression d'exigences plus élevées en matière de capital et d'une concurrence accrue de la part de nouveaux acteurs tels que les fintechs, a déclaré le BCG.

"Les banques ne sont pas susceptibles de retrouver les niveaux de rentabilité et les valorisations qui existaient avant la crise financière mondiale", a déclaré le consultant.