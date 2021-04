Les variants du COVID-19 régressent en France-Castex

PARIS, 25 avril (Reuters) - La présence des variants les plus contagieux du COVID-19 est limitée en France et à tendance à diminuer, a déclaré dimanche le Premier ministre, Jean Castex.

La France a mis en place depuis samedi des mesures de contrôle renforcé aux frontières pour les passagers en provenance du Brésil, du Chili, de l'Argentine, d'Inde et d'Afrique du Sud, dans lesquels un variant du coronavirus circule fortement.

"Je constate, et il faut absolument tenir cette ligne, que les variants notamment brésilien et sud-africain non seulement sont très peu nombreux sur le territoire français mais ont même tendance ces dernières semaines à régresser", a estimé le Premier ministre lors d'une visite à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

Outre des tests de dépistage moins de 36 heures avant le départ et à l'arrivée en France, les voyageurs en provenance de ces pays doivent observer une quarantaine de dix jours. (Jean-Michel Bélot)