Les vastes campagnes chinoises s'empressent de renforcer les défenses du COVID

Après avoir imposé pendant trois ans le régime COVID le plus strict au monde, fait de confinement et de tests incessants, la Chine a brusquement fait volte-face au début du mois pour vivre avec le virus, laissant son fragile système de santé débordé.

La levée des restrictions, après de vastes protestations contre celles-ci, signifie que le COVID se propage largement sans contrôle et infecte probablement des millions de personnes par jour, selon certains experts internationaux de la santé.

La Chine a officiellement signalé un nouveau décès dû au COVID pour mercredi, contre trois mardi, mais certains gouvernements étrangers et épidémiologistes pensent que les chiffres sont beaucoup plus élevés et que plus d'un million de personnes pourraient mourir dans le pays l'année prochaine.

Les hôpitaux et les pompes funèbres des grandes villes chinoises ont été soumis à une pression intense, mais la principale inquiétude concernant la capacité du système de santé à faire face à la recrudescence des infections se concentre sur les campagnes moins riches et mal équipées.

Chaque année, des centaines de millions de personnes, travaillant pour la plupart dans des usines près des côtes du sud et de l'est, retournent à la campagne pour les festivités du Nouvel An lunaire, qui doivent commencer le 22 janvier prochain.

La ruée vers les voyages devrait durer 40 jours, du 7 janvier au 15 février, a déclaré cette semaine le ministère des transports.

Le quotidien d'État China Daily a rapporté jeudi que les régions rurales de Chine renforçaient leurs capacités de traitement médical et assuraient la disponibilité d'équipements de survie et de lits de soins intensifs.

Il a déclaré qu'un hôpital dans une partie de la Mongolie intérieure où plus de 100 000 personnes vivent à la campagne recherchait des soumissionnaires pour un contrat de 1,9 million de yuans (272 308 $) pour transformer ses salles en unités de soins intensifs.

L'hôpital central du comté de Liancheng, dans la province orientale de Fujian, recherchait des soumissionnaires pour des ambulances et des appareils médicaux, allant des appareils respiratoires aux moniteurs d'électrocardiogramme.

Un hôpital du comté de Huailai, dans la province de Hebei, a également déclaré avoir besoin d'équipements pour ses services d'urgence.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE TESTS

La deuxième plus grande économie du monde devrait subir un ralentissement de la production des usines et de la consommation intérieure à court terme, car les travailleurs et les acheteurs tombent malades, mais elle devrait également rebondir plus tard l'année prochaine, une fois que la vague de COVID s'atténuera.

La réouverture de la Chine soulève également la perspective d'un retour des touristes chinois dans les rues commerçantes du monde entier, bien que certains pays soient pris de court par l'ampleur de l'épidémie et soient sceptiques quant aux statistiques COVID de Pékin.

Le bilan officiel de 5 246 morts en Chine depuis le début de la pandémie se compare à plus d'un million de morts aux États-Unis.

Le centre financier mondial de Hong Kong, ville de 7,4 millions d'habitants sous domination chinoise qui a perdu le contrôle du COVID au début de l'année, a signalé plus de 11 000 décès.

Les États-Unis, l'Inde, l'Italie, le Japon et Taiwan ont déclaré qu'ils exigeraient des tests COVID pour les voyageurs en provenance de Chine. La Grande-Bretagne envisage une mesure similaire, a rapporté le Telegraph.

"Nous n'avons que des informations limitées en termes de ce qui est partagé en ce qui concerne le nombre de cas qui augmentent, les hospitalisations et surtout les décès", a déclaré un responsable américain de la santé. "De plus, il y a eu une diminution des tests à travers la Chine, ce qui rend également difficile de savoir quel est le véritable taux d'infection."

Les Américains devraient également "reconsidérer leurs voyages en Chine, à Hong Kong et à Macao", selon une alerte officielle aux voyages lancée mercredi par les États-Unis, qui cite "des rapports selon lesquels le système de santé est débordé", ainsi que le risque de nouvelles variantes.

En Italie, le principal aéroport de Milan, Malpensa, avait déjà commencé à tester les passagers arrivant de Pékin et de Shanghai le 26 décembre, et les résultats ont montré que près d'un visiteur sur deux était infecté.

La Chine a rejeté les critiques formulées à l'encontre de ses statistiques, les qualifiant d'infondées et de tentatives à motivation politique visant à salir ses politiques. Elle a également minimisé le risque de nouvelles variantes, affirmant qu'elle s'attend à ce que les futures mutations soient potentiellement plus virulentes mais moins graves.

Omicron était toujours la souche dominante dans le pays, ont déclaré cette semaine les responsables chinois de la santé.

L'Australie, l'Allemagne, la Thaïlande et d'autres pays ont déclaré qu'ils n'imposeraient pas de restrictions de voyage supplémentaires pour le moment.

Pour sa part, la Chine, dont les frontières sont pratiquement fermées aux étrangers depuis le début de 2020, cessera d'exiger que les voyageurs entrants soient mis en quarantaine à partir du 8 janvier.

(1 $ = 6,9774 yuan renminbi chinois)