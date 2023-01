Les véhicules Bradley américains sont exactement ce dont l'Ukraine a besoin, dit Zelenskiy

M. Zelenskiy a déclaré que cette annonce officielle montrait que sa visite à Washington le mois dernier avait donné des résultats concrets. Les armes font partie d'un nouveau programme américain d'aide à l'armement de 3 milliards de dollars pour l'Ukraine, qui doit être annoncé plus tard dans la journée de vendredi.

"Pour la première fois, nous allons recevoir des véhicules blindés Bradley - c'est exactement ce dont nous avons besoin", a déclaré Zelenskiy, en remerciant le président américain Joe Biden et le Congrès américain.

Zelenskiy - qui n'a cessé de presser les alliés d'envoyer plus d'armes - a également remercié l'Allemagne, qui enverra des véhicules de combat d'infanterie Marder et un système de défense aérienne Patriot.

"Donc, dès maintenant, il y a plus de systèmes de défense aérienne, plus de véhicules blindés, des chars occidentaux - ce qui est une première - plus de canons et d'obus ... et tout cela signifie plus de protection pour les Ukrainiens et tous les Européens contre toute forme de terreur russe", a-t-il déclaré.