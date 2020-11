Les vendeurs à découvert se font rincer par la brusque rotation sectorielle

Les investisseurs positionnés pour profiter de la baisse des actions européennes dans les secteurs des voyages, des loisirs et des banques ont perdu plus de 500 M$ lundi, selon les données d'ORTEX Analytics. A Wall Street, les pertes ont culminé à 2,35 Mds$ sur sept valeurs, Carnival, Expedia, Booking Holdings Inc , Royal Caribbean, American Airlines, Wynn Resorts et Norwegian Cruise Line. Les pertes globales des professionnels du short sont bien plus élevées.

Le rebond spectaculaire des cours des actions étrillées en 2020 est la conséquence de l'annonce par Pfizer et BioNTech de données positives pour leur candidat-vaccin Covid. Les calculs d'ORTEX Analytics ont montré que les vendeurs à découvert de sociétés européennes du secteur Voyages / Loisirs ont perdu 284 M$ sur la journée de lundi. Pour les banques, le bilan est de 233 M$. Par exemple, shorter Deutsche Lufthansa leur a coûté 101 M$ lundi. Parmi les fonds ayant des positions courtes importantes sur les actions du secteur des Voyages et des Loisirs, on trouve D.E. Shaw, GLG Partners et Marshall Wace.

Toutefois, les paris contre les secteurs mis à terre par la crise ont été très lucratifs en 2020. Jouer contre les banques entre mars et la fin octobre a rapporté 1,87 Mds$ aux fonds qui étaient positionnés. Ils avaient sécurisé une partie de leurs bénéfices, mais leurs expositions restaient conséquentes, surtout après les nouvelles mesures de confinement annoncées en Europe dernièrement.

Dans le tableau qui suit, Liberum a listé de grosses positions à découvert de la part des fonds britanniques, pour le FTSE 350 à gauche et pour l'Europe hors-UK à droite. On constate qu'au Royaume-Uni, Cineworld, Petrofac et Rolls-Royce font partie des valeurs les plus vendues. Lundi, elles ont réalisé respective +40,25%, +11% et +44%. Sur le continent, Unibail-Rodamco-Westfield était le pari baissier récent le plus répandu. L'action a gagné 24% lundi et 21% hier.