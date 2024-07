Les détaillants Walmart, Target et Shein ont lancé les ventes de rentrée scolaire plus tôt que prévu afin d'empêcher l'événement Prime Day d'Amazon.com de siphonner les ventes américaines de sacs à dos et d'ordinateurs portables, contribuant ainsi à avancer de deux mois la saison de pointe du transport maritime et à faire grimper les taux de fret déjà élevés.

"Il semble que cette année, le mois de juillet soit en fait le pic de la haute saison, au lieu du début", a déclaré Stephanie Loomis, responsable du fret maritime pour les Amériques chez Rhenus Logistics.

Les détaillants représentent environ la moitié des volumes importés par conteneurs aux États-Unis. Le secteur du transport maritime gère environ 80 % du commerce mondial.

Les marchandises sont acheminées plus tôt que d'habitude depuis la fin de l'année dernière, lorsque les attaques des rebelles houthis près du raccourci commercial du canal de Suez ont contraint les cargos à emprunter l'itinéraire plus long qui contourne l'Afrique. La société danoise A.P. Moller-Maersk, l'un des principaux fournisseurs de services de transport maritime par conteneurs, a déclaré mercredi que les perturbations liées à la mer Rouge s'étaient répercutées sur l'ensemble de son réseau mondial, au-delà des routes commerciales de l'Extrême-Orient et de l'Europe, qui ont été durement touchées.

Les dirigeants de Nike ont déclaré avoir importé aux États-Unis, au cours du trimestre mars-mai, des cargaisons de chaussures et de vêtements de sport qu'ils avaient initialement prévues pour le trimestre juin-août. Les membres de l'association Footwear Distributors and Retailers of America, qui représentent 95 % des ventes de chaussures aux États-Unis, font partie des importateurs qui ont accéléré leurs expéditions, a déclaré Matt Priest, PDG de l'association.

Certains importateurs ont également accéléré les délais pour éviter la hausse des coûts due aux nouveaux droits de douane sur les puces informatiques et les batteries de véhicules électriques, ou pour éviter les bouleversements lors des négociations collectives concernant les dockers de la côte est des États-Unis et du golfe du Mexique, ont indiqué des experts du secteur.

Selon le Drewry World Container Index, le coût hors contrat de l'envoi d'un conteneur standard de 40 pieds (12 mètres) contenant des jouets, des T-shirts ou des volants de voiture de Shanghai à New York a atteint près de 10 000 dollars, soit le double de ce qu'il était en février.

Cette situation a ravivé les craintes qu'une période prolongée de taux élevés ne se traduise par de nouvelles hausses de prix pour les consommateurs américains soumis à l'inflation.

HALLOWEEN EN JUILLET

D'une année sur l'autre, les importations américaines de conteneurs ont augmenté de 11,9 % en mai et de 10,4 % en juin, selon le fournisseur de logiciels pour la chaîne d'approvisionnement Descartes Systems Group.

Ces augmentations sont intervenues alors que les principaux détaillants ont anticipé les ventes de rentrée scolaire pour contrer l'événement Prime Day d'Amazon, qui s'est déroulé mardi et mercredi de cette semaine et qui, selon le géant du commerce électronique, a été le plus important de son histoire. Amazon incite ses vendeurs à positionner leurs stocks pour les événements de vente au moins un mois à l'avance.

"Nous voyons maintenant la mode d'automne, Halloween et les produits de fin d'année traverser la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Gene Seroka, directeur exécutif du port maritime le plus fréquenté du pays, à Los Angeles.

Certains de ces produits sont déjà dans les magasins. Home Depot commence cette semaine à vendre sa gamme de décorations d'extérieur pour Halloween, dont "Skelly", un squelette robotisé de 3,7 mètres de long.

M. Seroka s'attend à des importations importantes en juillet, car 63 navires sont en route vers le complexe portuaire de Los Angeles et de Long Beach, contre 52 à 55 habituellement.

Les responsables de la logistique tentent d'éviter une répétition des bouleversements de la chaîne d'approvisionnement qui ont suivi les droits de douane imposés par l'ancien président Trump à la Chine, le début de la pandémie et les attaques de la mer Rouge, a déclaré M. Priest.

"Ces dernières années ont vraiment créé, faute d'un meilleur terme, un syndrome de stress post-traumatique (SSPT)", a déclaré M. Priest, en référence au syndrome de stress post-traumatique (SSPT).

Le début précoce de la période de pointe du transport maritime pourrait également signifier la fin rapide de la flambée des taux, qui fait craindre à certains chargeurs le retour de prix records pour le fret par conteneur.

"Il est possible que nous assistions à un pic de la demande en juillet et en août, et à un certain relâchement de la demande à partir de septembre", a déclaré Judah Levine, responsable de la recherche chez Freightos, une plateforme internationale de réservation et de paiement de fret.