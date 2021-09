Les ventes au détail à Hong Kong augmentent pour le septième mois, le bon de consommation soutient le sentiment.

Les ventes au détail de Hong Kong ont augmenté pour le septième mois consécutif en août, aidées par la stabilisation de la situation COVID-19, l'amélioration du marché du travail et la reprise économique, et grâce à un coup de pouce du système de bons de consommation (CVS).

Les ventes au détail en août ont augmenté de 11,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 28,6 milliards de dollars HK (3,67 milliards de dollars), selon les données du gouvernement publiées jeudi. La hausse du mois d'août est à comparer avec une croissance révisée de 2,8 % en juillet.

"Le CVS devrait continuer à être de bon augure pour le sentiment de consommation locale dans le reste de l'année", a déclaré un porte-parole du gouvernement, faisant référence aux bons électroniques donnés à certains consommateurs pour dépenser dans les magasins.

En volume, les ventes au détail en août ont augmenté de 10,6% par rapport à l'année précédente, contre une hausse révisée de 0,7% le mois précédent.

Pour les huit premiers mois de 2021, les ventes au détail totales ont augmenté de 8,1% en valeur et de 6,8% en volume.

Les ventes au détail en ligne en août ont bondi de 16,5% en valeur en glissement annuel, contre une croissance révisée de 28,8% en juillet.

Les ventes de bijoux, de montres, d'horloges et de cadeaux de valeur, qui, avant la pandémie, dépendaient fortement des touristes du continent, ont augmenté de 28% en août, contre une hausse révisée de 26,3% en juillet, selon les données.

Les vêtements, chaussures et produits connexes ont augmenté de 40,1% en août, contre une croissance révisée de 30,9% en juillet.

Les arrivées de touristes en août ont augmenté de 143% par rapport à l'année précédente pour atteindre 10 811, après trois mois consécutifs de baisse. Ce chiffre est à comparer à la baisse de 57,9 % enregistrée en juillet.

"Le contrôle de l'épidémie reste essentiel pour une reprise complète du secteur du commerce de détail et de l'économie en général", a déclaré le porte-parole, ajoutant qu'il était essentiel de s'efforcer de généraliser les vaccinations contre le coronavirus.

L'économie de la ville a connu une croissance de 7,6 % au deuxième trimestre, après un effondrement dû au COVID un an plus tôt, et le gouvernement a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2021, passant de 3,5 % à 5,5 % à 5,5 %.

Le taux de chômage désaisonnalisé a glissé à 4,7 % au cours du trimestre juin-août, le plus bas depuis la période janvier-mars en 2020. (Reportage de Donny Kwok et Twinnie Siu ; édition de Robert Birsel)