Les ventes au détail aux États-Unis sont restées inchangées en juin et la tendance sous-jacente était forte, ce qui pourrait stimuler les estimations de croissance économique pour le deuxième trimestre.

La stabilité des ventes au détail le mois dernier fait suite à une hausse de 0,3 % en mai, selon le Bureau du recensement du département du commerce.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes au détail, qui concernent essentiellement des biens et ne sont pas ajustées pour tenir compte de l'inflation, reculeraient de 0,3 % après un gain de 0,1 % en mai.

Néanmoins, les perspectives de ventes sont défavorables.

Les ménages sont de plus en plus sensibles aux prix et se concentrent sur les besoins essentiels, comme en témoignent les rapports sur les bénéfices des principaux détaillants et fabricants.

Ramon Laguarta, PDG de PepsiCo, a déclaré la semaine dernière que les consommateurs à faible revenu étaient "tendus" et "élaboraient de nombreuses stratégies pour boucler leur budget à la fin du mois".

La plupart des ménages ont épuisé l'excédent d'épargne accumulé pendant la pandémie de COVID-19 et sont très endettés sur leurs cartes de crédit, qui deviennent de plus en plus chères à mesure que les taux d'intérêt restent élevés. La croissance des salaires se ralentit également à mesure que le marché du travail se refroidit. Néanmoins, le rythme des dépenses de consommation reste suffisant pour maintenir l'expansion économique sur la bonne voie.

Les ventes au détail hors automobiles, essence, matériaux de construction et services alimentaires ont augmenté de 0,9 % le mois dernier, après avoir progressé de 0,4 % en mai. Ces ventes au détail dites "de base" correspondent le plus étroitement à la composante "dépenses de consommation" du produit intérieur brut.

Les estimations de croissance pour le trimestre avril-juin étaient de l'ordre de 2 % avant les données sur les ventes au détail. L'économie a progressé de 1,4 % au premier trimestre.