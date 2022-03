Les ventes au détail aux États-Unis augmentent modérément en février ; le mois de janvier est révisé en forte hausse

Le rapport du Département du Commerce de mercredi a cependant montré que le rebond des ventes en janvier était beaucoup plus fort que les estimations initiales. Les prix records de l'essence et les prix élevés des denrées alimentaires frappent le plus durement les ménages à faibles revenus.

Dans l'ensemble, les consommateurs sont amortis par les économies massives accumulées pendant la pandémie de COVID-19. La pénurie de main-d'œuvre et les ouvertures d'emplois quasi record font grimper les salaires et permettent aux Américains de prendre des quarts de travail supplémentaires pour augmenter leurs revenus.

"Bien qu'ils se refroidissent après la folie de janvier, les consommateurs américains semblent raisonnablement bien placés pour continuer à dépenser, soutenus par les récents gains d'emplois massifs et l'épargne élevée des ménages", a déclaré Sal Guatieri, économiste principal chez BMO Capital Markets à Toronto.

"Cela suppose, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'autres coups majeurs portés aux coûts du carburant et des denrées alimentaires, à la confiance et aux conditions financières découlant de la guerre Russie-Ukraine."

Les ventes au détail ont augmenté de 0,3 % le mois dernier. Les données pour janvier ont été révisées à la hausse pour montrer que les ventes ont augmenté de 4,9 % au lieu de 3,8 % comme indiqué précédemment. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un ralentissement de la croissance des ventes au détail à 0,4 %, avec des estimations allant d'une baisse de 0,7 % à une hausse de 1,7 %.

Les ventes au détail ont augmenté de 17,6 % par rapport à l'année dernière. Le gain mensuel modéré des ventes au détail est intervenu avant une augmentation attendue des taux d'intérêt de la Réserve fédérale plus tard mercredi, la première en un peu plus de trois ans.

Les ventes au détail sont principalement constituées de biens et ne sont pas ajustées pour l'inflation. Le mois dernier, les ventes chez les concessionnaires automobiles ont augmenté de 0,8 %. Cette hausse reflète probablement une augmentation des prix dans un contexte de pénurie, les constructeurs automobiles ayant signalé une baisse des ventes unitaires le mois dernier. Les ventes d'automobiles ont accéléré de 6,9 % en janvier.

Les recettes des stations-service ont augmenté de 5,3 %. Les prix de l'essence ont bondi de 24 cents pour atteindre une moyenne de 3,49 $ par gallon en février par rapport à janvier, selon les données de la U.S. Energy Information Administration. Ils ont depuis atteint un niveau record de plus de 4 dollars le gallon après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. La guerre a également fait grimper les prix du blé, ce qui pourrait maintenir les prix alimentaires élevés.

Les actions américaines ont ouvert en hausse grâce à des signes de progrès dans les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie. Le dollar a baissé par rapport à un panier de devises. Les rendements du Trésor américain ont augmenté.

FORCE SOUS-JACENTE

Les ventes des magasins de meubles ont baissé de 1,0 %. Les consommateurs ont également réduit leurs dépenses dans les magasins de santé et de soins personnels, avec une baisse des ventes de 1,8 %. Les ventes des détaillants hors magasin ont chuté de 3,7 %. Les recettes des magasins d'électronique et d'électroménager ont baissé de 0,6 %.

Mais les consommateurs ont dépensé davantage pour les vêtements ainsi que pour les articles de sport, les passe-temps, les instruments de musique et les livres. Les recettes des restaurants et des bars ont rebondi de 2,5 %. Les restaurants et les bars sont la seule catégorie de services dans le rapport sur les ventes au détail.

Si l'on exclut les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services alimentaires, les ventes au détail ont diminué de 1,2 % en février. Les données de janvier ont été révisées nettement à la hausse pour montrer que ces ventes au détail dites de base ont rebondi de 6,7 % au lieu de 4,8 % comme indiqué précédemment.

Les ventes au détail de base correspondent le plus étroitement à la composante des dépenses de consommation du produit intérieur brut. La révision à la hausse des ventes au détail de base de janvier a compensé le déclin de février, ce qui pourrait laisser les dépenses de consommation sur une trajectoire de croissance modérée au premier trimestre.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui devrait également peser sur les chaînes d'approvisionnement, a incité les économistes de Goldman Sachs à réduire la semaine dernière leur estimation de la croissance du produit intérieur brut pour le premier trimestre à un taux annualisé de 0,5 % au lieu de 1,0 %. L'économie a connu une croissance robuste de 7,0 % au quatrième trimestre.

Une récession n'est pas prévue cette année car les consommateurs sont assis sur environ 2,5 trillions de dollars d'épargne excédentaire. Les offres d'emploi à la fin du mois de janvier étaient de 11,3 millions, un quasi record.

"L'économie américaine devrait encore connaître une croissance continue, bien qu'à un rythme plus lent que ce qui semblait possible au début de l'année", a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank à Toledo, Ohio.