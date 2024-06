Les ventes au détail britanniques ont augmenté de 2,9 % en mai, en forte hausse par rapport à la baisse révisée de 1,8 % enregistrée en avril, lorsque de fortes pluies avaient empêché les consommateurs de faire leurs achats, a déclaré l'Office des statistiques nationales vendredi.

Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé en moyenne sur une hausse de 1,5% des ventes en volume sur le mois.

Les volumes de ventes en mai ont augmenté de 1,3% par rapport à l'année précédente, après une baisse révisée de 2,3% en avril.

Les consommateurs britanniques ont été pénalisés par une inflation élevée qui n'est revenue à l'objectif de 2 % de la BoE que le mois dernier, après l'avoir dépassée pendant près de trois ans.

Les salaires moyens augmentent désormais plus vite que l'inflation et le moral des consommateurs a retrouvé en juin son niveau le plus élevé depuis novembre 2021, selon les chiffres de l'enquête la plus ancienne de la Banque centrale britannique.

de la confiance des consommateurs en Grande-Bretagne. (Reportage de David Milliken et Suban Abdulla ; édition de William James)