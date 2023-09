Les ventes au détail australiennes ont légèrement augmenté en août, les consommateurs continuant à réduire leurs dépenses face à l'augmentation du coût de la vie et des coûts d'emprunt, ce qui indique que les taux d'intérêt pourraient ne pas devoir augmenter davantage.

Les données du Bureau australien des statistiques (ABS) ont montré jeudi que les ventes au détail nominales ont augmenté de 0,2 % en août par rapport à juillet, manquant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur un gain de 0,3 %.

Les ventes de 35,4 milliards de dollars australiens (22,56 milliards de dollars) n'ont augmenté que de 1,5 % par rapport à l'année précédente, soit la plus faible hausse en pourcentage depuis août 2021.

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a stimulé les ventes au cours du mois, avec une forte demande d'équipements pour les supporters et une augmentation des dépenses dans les cafés, les restaurants et les points de vente de plats à emporter.

Le commerce de détail alimentaire et les articles ménagers ont toutefois enregistré des baisses respectives de 0,3 % et 0,4 %.

La tendance générale à l'atonie des dépenses de consommation est l'une des raisons pour lesquelles la Reserve Bank of Australia a suspendu ses hausses de taux pendant trois mois consécutifs et devrait laisser ses taux inchangés à 4,1 % en octobre.

"Si l'on considère que l'inflation élevée et la forte croissance démographique ont augmenté le chiffre d'affaires du commerce de détail au cours de l'année écoulée, la croissance tendancielle historiquement faible souligne à quel point les consommateurs ont reculé face aux pressions liées au coût de la vie", a déclaré Ben Dorber, responsable des statistiques sur le commerce de détail à l'ABS.

Jusqu'à présent, les hausses de taux - un bond de 400 points de base depuis mai 2022 - ont ajouté des centaines de dollars aux remboursements mensuels moyens des prêts hypothécaires et pesé sur les dépenses de consommation, qui avaient bien résisté dans un premier temps, en partie grâce à l'épargne accumulée pendant la pandémie.

Mais le resserrement a eu un impact inégal sur les ménages.

Les données de la Commonwealth Bank of Australia montrent que les jeunes Australiens qui sont locataires ou ont des prêts hypothécaires réduisent leurs achats, tandis que les Australiens plus âgés, qui bénéficient de taux d'épargne plus élevés, continuent de dépenser.

(1 $ = 1,5694 dollar australien)