Les ventes au détail de la zone euro en septembre en hausse m/m, août révisé à la hausse

L'office statistique de l'Union européenne, Eurostat, a déclaré que les ventes au détail dans les 19 pays partageant l'euro ont augmenté de 0,4 % en glissement mensuel pour une baisse de 0,6 % en glissement annuel, ce qui est bien moins que les 1,3 % attendus par les économistes dans un sondage Reuters.

Eurostat a également révisé à la hausse les ventes au détail pour le mois d'août, à 0,0 % en glissement mensuel contre -0,3 % précédemment annoncé, et à -1,4 % contre -2,0 % en termes annuels.

Les ventes au détail sont considérées comme une bonne indication de la demande des consommateurs, qui est au centre de l'attention en raison des attentes selon lesquelles la zone euro glissera dans une récession au cours des prochains mois en raison d'une flambée des prix de l'énergie causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Une estimation flash a montré que la croissance du PIB de la zone euro a fortement ralenti au troisième trimestre pour atteindre 0,2 % en glissement trimestriel, mais est restée en territoire positif.

La hausse mensuelle de septembre a été principalement portée par les achats par Internet, qui ont augmenté de 2,6 % sur le mois après une chute mensuelle de 4,1 % pendant la période des vacances en août. À l'inverse, les ventes d'essence, qui avaient augmenté de 2,1 % sur le mois d'août lorsque les gens partent en vacances, ont diminué de 0,6 % en septembre.

En glissement annuel, le résultat global a été diminué par une baisse de 2,4% des ventes de produits alimentaires, de boissons et de tabac et une baisse de 0,3% des ventes de produits non alimentaires, qui n'a pas été compensée par une hausse de 3,7% des ventes de carburants pour voitures.