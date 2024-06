Les ventes au détail de voitures en Inde ont baissé de 1 % en mai, suivant le ralentissement de la croissance des ventes en gros, les élections et la chaleur extrême dans le pays ayant freiné la demande et retardé les décisions d'achat, a déclaré lundi un organisme de concessionnaires.

La croissance des ventes de deux-roues a ralenti à 2,6 % en mai, contre 33 % en avril, a déclaré la Federation of Automobile Dealers Association (FADA), qui suit les ventes au détail mensuelles des concessionnaires aux acheteurs.

Les ventes au détail dans tous les segments, qui comprennent les deux-roues et les véhicules commerciaux, ont augmenté de 2,6 % en mai, contre une hausse de 27 % en avril.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'industrie automobile indienne représente 7 % du PIB du pays, selon les données du gouvernement. Les ventes d'automobiles sont également un indicateur clé de la consommation privée dans la cinquième économie mondiale.

CONTEXTE

Les ventes de véhicules de tourisme - voitures à hayon, berlines et SUV - par les constructeurs aux concessionnaires ont atteint des niveaux record au cours des deux dernières années en Inde et on estime qu'elles atteindront également de nouveaux sommets au cours de l'exercice 2025.

Toutefois, les données publiées par les constructeurs automobiles montrent un ralentissement des ventes en mai.

Les concessionnaires du pays sont confrontés à un stock croissant de modèles peu vendus, en particulier les petites voitures, dont les prix ont augmenté plus rapidement que les revenus des clients cibles.

En conséquence, la croissance des ventes au détail a été largement inférieure à celle des ventes en gros, tout en mettant à rude épreuve les finances des concessionnaires.

La FADA a déclaré le mois dernier qu'elle s'attendait à ce que les élections nuisent aux ventes de véhicules.

Les conditions de chaleur extrême ont dissuadé les clients de se rendre dans les salles d'exposition, le nombre de visiteurs ayant chuté d'environ 18 %, a déclaré Manish Raj Singhania, président de la FADA, dans un communiqué.

Un troisième mandat pour le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi devrait apporter de la stabilité et améliorer le sentiment du marché, a déclaré l'organisme des concessionnaires, même s'il reste prudent face aux conditions météorologiques extrêmes.

Les problèmes de liquidité et les niveaux élevés des stocks ont continué à peser sur la rentabilité des concessionnaires, a déclaré la FADA.

PAR LES NOMBRES

Catégorie Total Mai Variation en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en

Ventes (unités) Mai (%) Avril (%)

Ventes globales 2.089.603 2,6 26,7

Passagers 303 358 -1 15,9

Véhicules

(voitures)

Deux-roues 1 534 856 2,5 33,2

Trois roues 98 265 20,1 9,3

s

Commercial 83 059 4,1 2,3

Véhicules

Tracteurs 70 065 -1,1 1,4