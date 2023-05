Les ventes au détail australiennes ont augmenté en mars à leur rythme annuel le plus faible depuis 14 mois, ce qui constitue un signal d'alarme pour la consommation qui ne fera qu'empirer à la suite d'une hausse surprise des taux d'intérêt cette semaine.

Les ventes au détail ont augmenté modestement de 0,4 % en mars par rapport à février, où elles n'avaient progressé que de 0,2 %, selon les données publiées mercredi. Les ventes de 35,31 milliards de dollars australiens (23,53 milliards de dollars) ont augmenté de 5,4 % par rapport à l'année précédente, mais ce chiffre est inférieur à la croissance de 6,4 % enregistrée en février.

Le chiffre, cependant, était légèrement supérieur aux prévisions médianes d'une augmentation mensuelle de 0,3 %.

Si les consommateurs ont dépensé davantage pour l'alimentation et les sorties au restaurant, ils ont réduit leurs dépenses pour l'habillement, les articles ménagers et les grands magasins, en raison des pressions exercées par le coût de la vie et de la hausse des coûts d'emprunt.

Le fardeau des paiements hypothécaires devrait encore s'alourdir après que la Reserve Bank of Australia (RBA) a relevé ses taux à 3,85 %, un niveau inégalé depuis dix ans, mardi, à la grande surprise des marchés et d'une majorité d'économistes qui s'attendaient à une pause prolongée.

Le trésorier Jim Chalmers a déclaré mercredi que cette hausse était un "rappel brutal" des défis économiques auxquels le pays est confronté et a appelé à la retenue dans le budget du gouvernement fédéral qui sera présenté mardi prochain afin d'éviter d'aggraver le problème de l'inflation en Australie.

"Il s'agit d'un rappel assez brutal des défis auxquels notre économie est confrontée, en particulier le défi de l'inflation. Et une journée vraiment difficile pour les Australiens qui sont déjà sous la pompe".

Marcel Thieliant, économiste chez Capital Economics, estime que les volumes de ventes ont probablement baissé d'environ 0,5 % au premier trimestre, par rapport au trimestre précédent.

"Alors que les valeurs des ventes au détail ont augmenté à un rythme décent en mars, nous estimons que les volumes de ventes ont chuté le plus depuis les fermetures de 2021 le trimestre dernier et que la faiblesse a encore du chemin à faire", a déclaré M. Thieliant.

"Nous pensons que la croissance de la consommation ralentira à environ 0 % en glissement trimestriel ce trimestre et le prochain.

Le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a averti que la banque centrale ne pouvait pas prendre trop de temps pour maîtriser l'inflation, après que la RBA a maintenu sa prévision selon laquelle l'inflation ne devrait revenir dans le haut de la fourchette cible de 2 à 3 % que d'ici la mi-2025.

Les marchés évaluent maintenant à environ une chance sur trois une nouvelle hausse à 4,10 % d'ici le mois d'août, en plus des 375 points de base de hausses depuis mai de l'année dernière.

(1 $ = 1,5004 dollar australien)