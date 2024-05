Londres (awp/afp) - Les ventes au détail se sont affaissées en avril au Royaume-Uni, reculant davantage qu'attendu alors qu'une météo pluvieuse a réduit la fréquentation des magasins, a annoncé vendredi l'Office national des statistiques (ONS) dans son rapport mensuel.

Le recul des ventes au détail en volume a atteint 2,3% le mois dernier, après une baisse de 0,2% le mois précédent. "Les magasins de vêtements, d'équipements sportifs, de jeux et de jouets et de meubles ont été pénalisés par le mauvais temps qui a réduit la fréquentation", selon l'ONS.

"Même si la confiance des consommateurs continue de croître, nombre d'entre eux restent inquiets et ne desserrent pas encore les cordons de leur bourse, notamment en ce qui concerne les articles et biens non essentiels tels que les vêtements et les chaussures", selon Oliver Vernon-Harcourt, responsable du commerce de détail chez Deloitte.

Malgré un recul "bien plus important que les attentes" des ventes au détail, "à mesure que l'inflation continue de baisser cette année, la hausse du revenu disponible réel des ménages devrait stimuler les ventes au détail pendant le reste de l'année 2024", estime toutefois Ashley Webb, analyste chez Capital Economics.

L'inflation britannique a marqué un fort ralentissement en avril, tombant à 2,3% sur un an, au plus bas depuis juillet 2021, mais pas encore forcément assez pour décider la Banque d'Angleterre à baisser ses taux.

Les Britanniques ont fait preuve ces derniers mois d'un certain regain d'optimisme, selon l'indice de confiance des consommateurs de l'institut GfK, lui aussi publié vendredi, et qui montre une petite amélioration en mai (à -17).

Alors que les conservateurs au pouvoir et les travaillistes se sont lancés jeudi dans la bataille des législatives, où le Labour part grand favori après 14 ans de règne conservateur, l'indice de confiance "se rapproche du niveau de -15 qui donne historiquement au gouvernement une chance d'être réélu", selon Ashley Webb.

afp/al