Les ventes d'actions indiennes par les FPI atteignent leur plus haut niveau depuis 3 mois en raison de la richesse des valorisations et de la réouverture de la Chine.

La vente a coïncidé avec une baisse des indices de référence des actions, le Nifty 50 ayant chuté de près de 1 % entre le 1er janvier et le 15 janvier 2023.

Les analystes ont mis en évidence de multiples raisons pour le repli des FPI : des valorisations onéreuses dues à la récente surperformance des actions indiennes par rapport à leurs homologues mondiales, la réallocation des fonds vers la Chine et Taiwan pour leurs valorisations relativement moins chères, la réouverture du commerce en Chine et les inquiétudes concernant la croissance mondiale.

Dans son dernier bulletin hebdomadaire GREED & fear, Christopher Wood de Jefferies a noté que le thème le plus important en Asie était la Chine et sa réouverture. Même si la demande indienne reste "solide comme le roc", écrit-il, les valorisations élevées constituent un "défi".

La société de courtage internationale avait réduit la pondération de l'Inde dans le portefeuille de rendement Asie-Pacifique hors Japon d'un demi-point de pourcentage, tout en augmentant la pondération de la Chine d'un point de pourcentage.

CE QUE LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS ONT VENDU ET ACHETÉ

Parmi les secteurs, les investisseurs étrangers ont vendu pour 67,01 milliards de roupies d'actions dans le secteur financier, suivi par 34,57 milliards de roupies dans le secteur des technologies de l'information et 28,25 milliards de roupies dans le secteur du pétrole et du gaz. (Graphique : Flux FPI sectoriels au cours de la première moitié de janvier, https://www.reuters.com/graphics/SECTORAL-FLOWSJ1/FLOWJ1-SECTORAL/znpnbzqnbpl/chart.png)

Les métaux ont été le seul grand secteur à connaître un regain d'intérêt de la part des investisseurs étrangers, qui ont acheté pour 25,18 milliards de roupies d'actions. La Chine est le plus grand consommateur de métaux au monde, et la réouverture après la levée des restrictions strictes du COVID devrait stimuler la demande de métaux en Inde et dans le monde. (Graphique : Les métaux gagnent dans un marché faible au cours de la première moitié de janvier, https://www.reuters.com/graphics/SECTORAL-INDEXJ1/INDEXJ1-SECTORAL/zjpqjedozvx/chart.png)

Outre le repli des FPI, les analystes soulignent un autre facteur contribuant à la volatilité du marché. "Les bénéfices du trimestre de décembre ajouteront à la volatilité du marché à court terme", a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail) chez Kotak Securities.

(1 $ = 81,3300 roupies indiennes)