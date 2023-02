Les ventes d'actions indiennes par les FPI atteignent leur plus haut niveau depuis 7 mois en raison des valorisations élevées et de la déroute d'Adani.

Le désintérêt des FPI pour les actions indiennes atteint son maximum en 7 mois https://www.reuters.com/graphics/FPI-JAN/JAN-FPI/zdvxdnqrkvx/chart.png

La vente a coïncidé avec une baisse des indices de référence des actions, le Nifty 50 ayant chuté de 2,45% au cours du premier mois de 2023.

Les analystes ont cité de multiples raisons : les incertitudes dues à une forte chute des actions du groupe Adani après qu'un rapport de Hindenburg Research ait signalé des inquiétudes concernant les finances du conglomérat, les valorisations chères des actions indiennes par rapport à leurs homologues mondiales, la réallocation des fonds vers la Chine et Taïwan pour leurs valorisations relativement moins chères, et la réouverture de Pékin, l'assouplissement des contrôles COVID-19.

CE QUE LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS ONT VENDU ET ACHETÉ

Les investisseurs étrangers ont vendu le plus dans le secteur financier, se délestant de 152,04 milliards de roupies d'actions, suivi par 75,96 milliards de roupies dans le secteur du pétrole et du gaz et 27,77 milliards de roupies dans le secteur des biens de consommation durables.

Flux FPI sectoriels en janvier https://www.reuters.com/graphics/SECTORAL-JANFPI/JANFPI-SECTORAL/egpbyajanvq/chart.png

La forte chute des valeurs financières est survenue après qu'un rapport du 24 janvier du célèbre vendeur à découvert américain Hinderburg ait allégué une manipulation des actions et un endettement insoutenable des sociétés du groupe Adani. Depuis lors, le conglomérat a vu plus de 100 milliards de dollars effacés de sa valeur boursière. Le groupe a réfuté ces allégations, affirmant que le rapport est "sans fondement et motivé".

"Au moins 40% de la dette du groupe est exposée aux banques indiennes, c'est donc cette exposition qui inquiète les investisseurs dans les banques", a déclaré Neeraj Dewan, directeur chez Quantum Securities.

Tous les principaux indices liés aux financières ont chuté en janvier.

Les valeurs financières chutent en janvier en raison du désengagement des FPI https://www.reuters.com/graphics/FINANCIALS-FPI/FPI-FINANCIALS/znvnbklkjvl/chart.png

Les métaux ont été le seul grand secteur à connaître un regain d'intérêt de la part des investisseurs étrangers, qui ont acheté pour 43,69 milliards de roupies d'actions. La Chine est le plus grand consommateur de métaux au monde, et sa réouverture après la levée des restrictions strictes du COVID devrait stimuler la demande de métaux en Inde et dans le monde.

(1 $ = 82,3130 roupies indiennes)