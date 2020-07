Les ventes d'articles de sport ont rebondi après le déconfinement

Zurich (awp) - Le secteur des articles de sport a profité du déconfinement, accélérant ses ventes dès la mi-mai. Pour l'ensemble de l'année, l'Association suisse des magasins d'articles de sport (Asmas) s'attend à limiter la casse avec un repli de 10% du chiffre d'affaires.

Selon un sondage effectué par la faîtière, plus de la moitié des magasins interrogés a augmenté leurs recettes de 20% ou plus entre le 11 mai et le 7 juin, principalement grâce aux ventes de chaussures, de vêtements et d'équipements.

Face au fort intérêt pour le tourisme local, la branche s'est déclarée optimiste quant à la saison estivale. Quelque 61% des sondés tablent sur une évolution "positive", voire "très positive" de leur activité et seuls 7% craignent un recul des ventes, selon un communiqué publié mercredi.

Globalement, les boutiques ancrées dans le sport d'équipes et associatif sont plus impactées par la crise du coronavirus que les magasins centrés sur les sports de plein air, la course à pied et le vélo.

La situation était difficile en première partie d'année. La période des sports d'hiver a généré moins de chiffre d'affaires que la même période en 2019 et la pandémie de Covid-19 est venue empirer la situation. A fin avril, les recettes se situaient ainsi 30% en dessous de leur niveau d'il y a un an.

Mais le doublement du chiffre d'affaires sur internet a permis d'éviter le pire, a estimé l'Asmas.

En 2019, le secteur des équipements de sport a affiché une progression des ventes de 1,4%, a ajouté la fédération, qui n'a pas détaillé le chiffre d'affaires. L'e-commerce a bondi de 25%.

al/rp