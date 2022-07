Les ventes d'engrais canadiens au Brésil explosent alors que les agriculteurs se préparent pour la prochaine saison agricole

Selon les données compilées par le cabinet de conseil Agrinvest Commodities et transmises à Reuters jeudi, le Brésil a importé 2,291 millions de tonnes de Kcl canadien entre janvier et juin, soit une hausse annuelle de 71,2 %.

"Le Canada ne fournit que du chlorure de potassium au Brésil", a déclaré Jeferson Souza, analyste chez Agrinvest. "Mais le volume de Kcl importé par le Brésil au cours du premier semestre était si important que le Canada est devenu son deuxième fournisseur d'engrais global au cours de cette période."

La Russie était le plus grand fournisseur d'engrais, la Chine étant troisième, a-t-il ajouté.

Les importations de chlorure de potassium en provenance du Bélarus ont chuté de 16 % pour atteindre 949 708 tonnes, mais ce pays est resté le troisième fournisseur de Kcl du Brésil, même si le Bélarus est visé par des sanctions occidentales qui pourraient potentiellement perturber le commerce.

Les importations brésiliennes de Kcl en provenance de Russie, un pays également frappé par des sanctions après son invasion de l'Ukraine, ont augmenté de 27 % pour atteindre 1,935 million de tonnes, selon les données.

Selon Souza, les Russes vendent des engrais aux importateurs brésiliens et américains, une situation "impensable" à la mi-mars. Malgré la guerre et les sanctions, les affaires sont menées par la Russie et les cargaisons sont expédiées.

Les flux commerciaux n'étant pas découragés, les producteurs du Mato Grosso, l'État brésilien le plus céréalier, ont acquis pratiquement tous les nutriments dont ils auront besoin pour commencer à planter les cultures d'été, a noté M. Souza.

Environ 45 % de la consommation d'engrais sert à nourrir le soja au Brésil, a indiqué M. Souza. Le Brésil est le plus grand producteur et exportateur de soja au monde.

La saison prochaine, si les conditions climatiques le permettent, les producteurs de soja brésiliens pourraient augmenter leur production de 18,5 % pour atteindre près de 148 millions de tonnes, selon un sondage Reuters, qui prévoit une expansion potentielle des surfaces de près de 3 %.