Les ventes de Deere devraient augmenter grâce à une demande accrue

Selon les analystes, le fabricant d'équipements agricoles devrait rebondir après avoir raté ses ventes au trimestre précédent, car les prix du soja et du maïs ont atteint des sommets de la décennie au cours du premier semestre et ont encouragé les agriculteurs à acheter de nouveaux tracteurs et moissonneuses-batteuses.

"Ce sont des facteurs importants à prendre en compte avant d'acheter des équipements", a déclaré Eric Greaser, analyste principal chez Moody's.

La société basée à Moline, dans l'Illinois, devrait enregistrer une hausse de 23 % de son chiffre d'affaires à 12,78 milliards de dollars, par rapport au même trimestre de l'année précédente. Wall Bourse s'attend à ce que le fabricant affiche un bénéfice par action de 6,69 $ sur un revenu net de 2,03 milliards de dollars, soit une hausse de 23,70 % par rapport à 2021, selon les estimations des analystes de Refinitiv.

L'entreprise a eu du mal, comme la plupart des fabricants, à obtenir des pièces et d'autres matières premières. Cela a bloqué la production et sa capacité à réapprovisionner les salles d'exposition et a fait que le fabricant de tracteurs a manqué les prévisions de ventes des analystes. Les dirigeants de la société ont déclaré aux actionnaires, lors de la conférence téléphonique du deuxième trimestre, que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dureront toute l'année.

"Certains produits ne seront pas fabriqués dans les quantités que nous souhaitons", a déclaré Ken Wagner, propriétaire de Heritage Tractor Inc, un concessionnaire Deere agréé.

"Nous avons vu pas mal d'annulations de machines parce qu'ils ne peuvent pas les produire en 2022".

Le pari de Deere sur l'agriculture de précision semble porter ses fruits, puisque les analystes prévoient une augmentation de 36 % du chiffre d'affaires du segment d'une année sur l'autre, soit la plus forte croissance parmi les secteurs d'activité, a déclaré Greaser.

"La tarification a été fantastique et cela peut conduire à des bénéfices très solides pour Deere."