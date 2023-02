Les ventes de FPI sur les actions indiennes se modèrent au cours de la première moitié de février - données NSDL

(Graphique : Les ventes des FPI en actions indiennes se modèrent en février, https://www.reuters.com/graphics/FPI-FEB1/FEB1-FPI/akpeqogobpr/chart.png)

Les FPI ont vendu des actions pour une valeur de 48,06 milliards de roupies (580,86 millions de dollars) au cours de la première moitié de février. La vente de FPI dans les actions indiennes avait atteint un sommet de sept mois de 288,52 milliards de roupies en janvier en raison de la réallocation des fonds vers la Chine et Taiwan et les incertitudes d'une forte chute des actions d'Adani Group après qu'un rapport d'un vendeur à découvert américain Hindenburg Research ait signalé des inquiétudes sur les finances du conglomérat.

La modération des ventes FPI intervient alors que l'écart de valorisation entre l'Inde et la Chine se normalise. La prime du marché indien par rapport à la Chine est de nouveau en ligne avec la moyenne sur 10 ans à la fin du mois de janvier, a déclaré Christopher Wood de Jefferies dans son dernier bulletin hebdomadaire GREED and fear.

CE QUE LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS ONT VENDU ET ACHETÉ

Les FPI ont vendu pour 62,63 milliards de roupies d'actions dans le secteur du pétrole et du gaz et sont devenus des vendeurs nets dans les secteurs de l'énergie et des métaux.

(Graphique : Flux sectoriels des FPI au cours de la première moitié de février, https://www.reuters.com/graphics/SECTORAL-FPIF1/FPIF1-SECTORAL/egvbyonjypq/chart.png)

Les ventes des FPI dans le secteur financier se sont inversées en février, les investisseurs étrangers ayant acquis des actions pour une valeur de 23,68 milliards de roupies après avoir cédé 152,04 milliards de roupies en janvier. Les technologies de l'information ont également connu un regain d'intérêt de la part des FPI.

Les valeurs financières restent attrayantes grâce à leurs solides bénéfices, à leurs paramètres de crédit et à l'amélioration de la qualité des actifs, ont déclaré deux analystes, ajoutant que les actions des technologies de l'information, après la récente correction, sont disponibles à des valorisations favorables. L'indice IT a perdu près de 20 % contre une hausse de 3 % de l'indice Nifty 50 depuis le début de l'année 2022.

L'indice de référence indien Nifty 50 a augmenté de 2 % au cours de la première moitié de février, car la pression des ventes des FPI s'est atténuée et les investisseurs nationaux ont continué à soutenir les marchés.

Les contributions aux plans d'investissement systématique (SIP) - dans lesquels les investisseurs nationaux effectuent des paiements réguliers dans un fonds commun de placement, ont atteint 1,5 trillion de roupies au cours des 12 derniers mois, amortissant l'impact des sorties de FPI de 1,17 trillion de roupies, selon l'Association for Mutual Funds in India.

(1 $ = 82,7400 roupies indiennes)