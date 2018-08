Les ventes de Kingfisher rebondissent au 2e trimestre, malgré Castorama

Londres (awp/afp) - Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher a fait état jeudi d'un rebond de ses ventes au deuxième trimestre, grâce à ses activités pour les professionnels au Royaume-Uni et malgré une performance encore décevante de son enseigne française Castorama.

Lors de la période du 1er mai au 31 juillet, qui correspond au deuxième trimestre de son exercice comptable, les ventes du groupe ont augmenté de 3,4%, à 3,255 milliards de livres (3,65 milliards d'euros), a expliqué Kingfisher dans un bref rapport d'activité publié jeudi.

A taux de change et périmètre égaux (c'est-à-dire sans les effets des acquisitions et cessions), les ventes du groupe présent notamment au Royaume-Uni et en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, ont augmenté toutefois de façon moins vigoureuse (+1,6%).

Le rebond enregistré au deuxième trimestre intervient après un premier trimestre difficile, au cours duquel Kingfisher avait vu ses ventes diminuer.

A la fin du printemps et au début de l'été, le groupe a profité d'une bonne performance de son enseigne britannique Screwfix (+11,8% de ventes sur un an), qui s'adresse notamment aux professionnels de l'équipement domestique (plombiers, menuisiers et autres artisans). Pas moins de 12 nouveaux magasins Screwfix ont ouvert pendant cette période.

Sa principale enseigne britannique B&Q, qui s'adresse aussi aux bricoleurs et jardiniers du dimanche, a également vu ses ventes grimper (+3,9%), dopées par un temps clément.

Le groupe a souligné avoir eu une bonne performance au Royaume-Uni malgré une consommation toujours fragile dans ce pays.

En France, l'enseigne bon marché Brico Dépôt a connu un bon trimestre (+3,7% hors effets de change), soutenue par l'effort d'unification de l'offre de produits lancée à travers le groupe depuis deux ans.

Son autre enseigne française de bricolage, Castorama, a en revanche subi encore une baisse de ses ventes (-4,1% hors effets de change), du fait notamment d'un repli de la fréquentation.

La directrice générale du groupe, la Française Véronique Laury, a expliqué avoir lancé "des initiatives afin de soutenir la performance du groupe en France pour l'ensemble de l'année, avec de premiers résultats attendus au deuxième semestre".

Le 1er juin, un accord majoritaire entre syndicats et direction a été signé chez Castorama et Brico Dépôt, entérinant la suppression de 409 postes en France dans le cadre d'une délocalisation de services en Pologne. Tous les salariés doivent se voir proposer une offre de mobilité interne.

Dans les autres pays où il est présent (Pologne, Espagne, Portugal, Russie, Roumanie et Allemagne), Kingfisher a connu dans l'ensemble une activité favorable (+5,6% des ventes hors effets de change).

Le groupe doit présenter le 19 septembre ses résultats détaillés pour l'ensemble du premier semestre.

afp/rp