Le détaillant sud-africain de mode et d'articles ménagers Mr Price a annoncé lundi une hausse de 4,6 % de ses ventes au détail au premier trimestre, l'arrivée du froid en juin ayant stimulé la demande de vêtements et de chaussures d'hiver.

Mr Price, qui vend également des vêtements et des équipements de sport, a déclaré que les ventes au détail au cours des 13 semaines se terminant le 29 juin ont augmenté pour atteindre 8,5 milliards de rands. 29 ont augmenté à 8,5 milliards de rands (465 millions de dollars) par rapport au trimestre comparable précédent. Les ventes des magasins comparables n'ont augmenté que de 0,1 %.

Citant les données du Comité de liaison des détaillants (RLC), M. Price a déclaré que l'entreprise avait enregistré une croissance des ventes au détail supérieure à celle du marché, gagnant ainsi 90 points de base de part de marché. Les ventes au détail de l'ensemble du marché comparable ont diminué de 0,2 %, a-t-il ajouté.

"Le groupe a gagné des parts de marché pendant 11 mois consécutifs et, sur une base mobile de 12 mois, a gagné un peu plus de 1,1 milliard de rands de parts de marché", a déclaré M. Price.

Le mois de juin a été le plus performant après des ventes en demi-teinte en avril et en mai, les deux premiers mois de l'exercice 2025, car le Vendredi saint de Pâques et les vacances scolaires ont eu lieu en mars au lieu d'avril, ce qui a eu un impact sur les ventes du mois.

Les températures moyennes nettement plus élevées en avril et en mai ont également retardé les dépenses des consommateurs pour les articles d'hiver, qui ont commencé à dépenser en juin lorsque le temps froid s'est enfin installé, a déclaré M. Price.

Le groupe a ajouté que les élections nationales sud-africaines du 29 mai ont incité les consommateurs à ne pas dépenser dans l'attente des résultats. Cependant, les performances des ventes se sont améliorées dans l'ensemble du secteur en juin, après l'issue favorable d'un gouvernement d'unité nationale.

La volatilité de la chaîne d'approvisionnement reste un risque imminent, mais M. Price a déclaré qu'il était bien préparé à d'éventuelles perturbations et qu'il avait prévu de veiller à ce que les stocks arrivent à temps pour "l'importante période des fêtes de fin d'année".

(1 $ = 18,2887 rands)