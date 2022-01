Les ventes de NFT atteindront 25 milliards de dollars en 2021, mais la croissance montre des signes de ralentissement

Les prix de certains jetons non fongibles, des actifs cryptographiques représentant un élément numérique tel qu'une image, une vidéo ou même un terrain dans des mondes virtuels, ont augmenté si rapidement l'année dernière que les spéculateurs les ont parfois "retournés" pour réaliser un bénéfice en quelques jours.

Le monde de l'art n'a pas tardé à en profiter, les maisons de vente aux enchères vendant des NFT représentant de simples dessins animés pour des millions de dollars sans qu'aucun objet physique ne change de main. Une œuvre d'art NFT a atteint la somme record de 69,3 millions de dollars lors d'une vente chez Christie's en mars.

Parallèlement, certaines des plus grandes marques mondiales, dont Coca Cola et Gucci, ont également vendu des NFT.

Le volume des ventes de NFT a totalisé 24,9 milliards de dollars en 2021, contre seulement 94,9 millions de dollars l'année précédente, a indiqué DappRadar, lundi. DappRadar recueille des données à travers dix blockchains différentes, qui sont utilisées pour enregistrer qui possède le NFT. (Graphique : Les ventes de NFT grimpent à 11,6 milliards de dollars au quatrième trimestre - DappRadar,

Les estimations des volumes varient selon les fournisseurs de données, en fonction de ce qui est inclus. Les transactions qui ont lieu " hors chaîne ", comme les grandes ventes d'art NFT dans les maisons de vente aux enchères, ne sont souvent pas prises en compte dans les données.

CryptoSlam, qui suit également plusieurs blockchains, a déclaré que le total pour 2021 était de 18,3 milliards de dollars. NonFungible.com, qui suit uniquement la blockchain ethereum, a évalué les ventes de 2021 à 15,7 milliards de dollars.

Cela signifie que l'argent dépensé pour les NFT en 2021 est à peu près équivalent au montant promis à la COP26 pour aider les pays à éliminer progressivement le charbon, ou au financement mis à disposition par la Banque mondiale pour acheter et déployer les vaccins COVID-19.

Les ventes ont atteint un pic en août, puis ont diminué en septembre, octobre et novembre avant de repartir à la hausse en décembre, selon les données de la plus grande place de marché de NFT, OpenSea.

Cela ne semble pas être corrélé avec les fluctuations du prix des cryptomonnaies, qui sont souvent utilisées pour acheter des NFT, puisque le bitcoin et l'éther ont augmenté entre septembre et novembre. (Graphique : ventes de NFT sur OpenSea,

Environ 28,6 millions de portefeuilles ont échangé des NFT en 2021, contre quelque 545 000 en 2020, selon DappRadar.

Alors que certains considèrent les NFT comme l'avenir de la propriété dans le monde en ligne, l'achat de NFT étant un vote de confiance dans le développement du "Web3" ou du métavers, d'autres sont perplexes quant à la raison pour laquelle tant d'argent est dépensé pour des articles qui n'existent pas physiquement.

Selon une étude publiée dans la revue Nature, seulement 10 % des commerçants ont effectué 85 % de toutes les transactions NFT. (Graphique : acheteurs hebdomadaires de NFT - NonFungible.com,

Si la vente de NFT la plus chère connue s'est élevée à 69,3 millions de dollars, la fourchette de prix la plus courante se situe entre 100 et 1 000 dollars, selon NonFungible.com.

Les prix des NFT les plus recherchés étaient très volatils. Le prix de vente moyen d'une image CryptoPunk est passé d'environ 100 000 dollars en juillet à près de 500 000 dollars en novembre. En décembre, il était tombé à environ 350 000 $, selon les données de CryptoSlam. (Graphique : fourchettes de prix des NFT,

Les NFT de collection ont été la catégorie la plus populaire, suivie par l'art, selon NonFungible.com. Certaines des ventes de NFT les plus spectaculaires ont concerné des terrains dans des environnements métavers en ligne.

L'investisseur immobilier virtuel Republic Realm a acheté un terrain dans le monde virtuel The Sandbox pour 4,3 millions de dollars en novembre. (Graphique : Les NFT à collectionner sont les plus populaires,