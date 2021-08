Les ventes de NFT explosent, les spéculateurs s'y engouffrent, les sceptiques y voient une bulle...

Les ventes de jetons non fongibles (NFT) ont bondi en août, selon la plus grande plateforme pour la classe d'actifs numériques en plein essor, les spéculateurs pariant que l'intérêt croissant à travers les mondes de l'art, du sport et des médias maintiendra les prix à la hausse.

Le crypto-actif de niche, qui est un enregistrement basé sur la blockchain de la propriété d'un élément numérique tel qu'une image ou une vidéo, a explosé en popularité au début de 2021, laissant beaucoup de gens perplexes quant à la raison pour laquelle tant d'argent était dépensé pour des éléments qui n'existent pas physiquement.

Cette frénésie a maintenant atteint de nouveaux sommets. Les volumes de vente enregistrés sur la plus grande plateforme d'échange de NFT, OpenSea, ont atteint 1,9 milliard de dollars jusqu'à présent ce mois-ci, soit plus de dix fois les 148 millions de dollars de mars. En janvier 2021, le volume mensuel enregistré sur la plateforme dépassait à peine 8 millions de dollars.

Ce bond est dû aux ventes sur le marché secondaire, a indiqué OpenSea.

"Nous avons vu apparaître ces dernières semaines quelques collections NFT qui ont eu beaucoup de succès au lancement et se sont vendues. Cette activité a ensuite filtré sur OpenSea où les acheteurs cherchent à revendre leurs NFT à un prix plus élevé", a déclaré Ian Kane, un porte-parole de DappRadar, qui suit le marché.

Reuters a trouvé un NFT représentant l'image d'un singe de dessin animé qui a été vendu sur OpenSea pour 39 ETH - la crypto-monnaie éther - la semaine dernière (environ 124 205 dollars au moment de l'achat), par un compte qui l'avait acheté pour 22,5 ETH (61 329 dollars) deux semaines plus tôt, selon la plateforme d'analyse Etherscan.

Un autre NFT d'une ?uvre d'art numérique abstraite s'est vendu pour 1 000 ETH (3 322 710 dollars) lundi, après avoir été vendu pour 0,58 ETH (1 366 dollars) en juin.

Les données du marché des NFT varient selon la méthodologie des fournisseurs, mais DappRadar a enregistré 32 ventes connues de NFT supérieures à 1 million de dollars au cours des 30 derniers jours.

MichaelK, un acheteur de NFT âgé de 30 ans qui a demandé à ne pas donner son nom complet, a déclaré avoir dépensé environ 250 000 $ en NFT depuis septembre. Il a dit qu'il gardait 90% de sa richesse en crypto-monnaies et en NFTs.

Au début du mois, il a acheté un NFT d'un pingouin de dessin animé pour environ 139 dollars d'éther, puis l'a revendu quatre jours plus tard pour environ 3 956 dollars, selon Etherscan.

D'autres cas de "flips" à haut rendement sont visibles sur son compte OpenSea, notamment un NFT de gribouillis de dessin animé acheté pour 0,01 ETH (33 $), puis revendu pour 1,5 ETH (4 900 $) en sept heures.

"BÊTISE BUBBLICIEUSE"

MichaelK a déclaré que la capacité de la Réserve fédérale américaine à contrôler la masse monétaire a joué un rôle dans sa décision de spéculer sur des actifs cryptographiques largement non réglementés.

"Quand les gens entendent ces statistiques, ils pourraient penser que je suis complètement fou.... Je les regarde en arrière et je dis, vous détenez une monnaie qui est imprimée quotidiennement, pour moi, vous êtes fou."

Il a déclaré que COVID-19 obligeant les gens à passer plus de temps à la maison, en ligne, a aidé les NFT à décoller.

"Je ne veux pas voir cela comme une bulle. Je veux le regarder comme quelque chose de nouveau qui va être une grande vague", a-t-il ajouté.

La hausse des prix des crypto-monnaies peut également avoir joué un rôle dans cette flambée. Les NFT sont souvent évalués en éther, qui a augmenté d'environ 23 % en août.

Michael Every, responsable de la recherche sur les marchés financiers de Rabobank pour l'Asie-Pacifique, a déclaré qu'il était "sidéré" par la "stupidité bouillonnante" du marché des NFT.

Il a déclaré qu'il voyait l'attrait des rendements élevés pour les jeunes qui, autrement, auraient du mal à se constituer un patrimoine ou à accéder à la propriété, mais il a comparé cela à l'achat d'un billet de loterie.

Il a déclaré que les NFT étaient une bulle qui allait "absolument" éclater.