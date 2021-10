Les ventes de NFT ont atteint 10,7 milliards de dollars au troisième trimestre, alors que la frénésie des actifs cryptographiques atteint de nouveaux sommets.

Les volumes de ventes de jetons non fongibles (NFT) ont bondi à 10,7 milliards de dollars au troisième trimestre de 2021, soit plus de huit fois plus que le trimestre précédent, selon les données du tracker de marché DappRadar, alors que la frénésie pour les crypto-actifs atteint de nouveaux sommets.

Les NFT utilisent la blockchain pour enregistrer la propriété d'articles numériques tels que des images, des vidéos, des objets de collection et même des terrains dans des mondes virtuels.

L'augmentation des ventes et des prix élevés des NFT - des objets qui n'existent pas physiquement - en a déconcerté plus d'un, mais la croissance explosive ne montre aucun signe de ralentissement.

Selon DappRadar, le chiffre du troisième trimestre est en hausse par rapport aux 1,3 milliard de dollars du deuxième trimestre et aux 1,2 milliard du premier trimestre.

Sur la plus grande place de marché NFT, OpenSea, les volumes de vente ont atteint 3,4 milliards de dollars en août. L'activité est restée forte même en septembre, lorsque les marchés boursiers mondiaux ont vacillé.

La hausse du prix des cryptomonnaies pendant la pandémie de COVID-19 est souvent citée comme un moteur de la croissance du marché des NFT - parce que les gens utilisent des cryptomonnaies pour acheter des NFT - mais les enthousiastes affirment que les actifs cryptographiques ont une valeur indépendante des conditions du marché.

Il est certain que les estimations de la taille du marché des NFT varient en fonction des éléments pris en compte. Les transactions qui ont lieu "hors chaîne", comme les ventes d'art NFT dans les maisons de vente aux enchères, ne sont souvent pas prises en compte dans les données.

Les chiffres de DappRadar, qui incluent plusieurs blockchains et les transactions "off-chain", évaluent le volume total des ventes de 2021 à 13,2 milliards de dollars. Une autre société de suivi du marché, CryptoSlam, qui exclut les ventes "hors chaîne", indique que le chiffre est de 9,6 milliards de dollars.

Enfin, NonFungible.com, qui suit les NFT sur la blockchain ethereum uniquement, estime le volume total de 2021 à 7 milliards de dollars.

La vente de NFT la plus chère connue était un collage numérique vendu chez Christie's pour 69,3 millions de dollars en mars. Depuis, aucun NFT connu ne s'est approché de ce prix, mais les maisons de vente aux enchères organisent toujours des ventes de NFT, dont les prix atteignent souvent des millions.

Cependant, malgré l'augmentation des ventes et le fait que des célébrités et d'autres investisseurs se soient lancés dans cette tendance, le nombre d'acheteurs de NFT reste relativement faible : il n'y avait que 265 927 portefeuilles actifs négociant des NFT sur la blockchain ethereum au troisième trimestre, selon NonFungible.com.

Plus de la moitié des NFT vendus au troisième trimestre étaient compris entre 101 et 1 000 dollars, tandis que ceux compris entre 1 001 et 10 000 dollars représentaient 20 % des ventes, et 17 % ont rapporté moins de 100 dollars, selon NonFungible.com.

L'une des marques de NFT ayant connu une croissance particulièrement élevée au troisième trimestre est Art Blocks, un projet américain qui vend des NFT d'œuvres d'art numériques générées par des algorithmes.

Samedi, un NFT Art Blocks s'est vendu 2 100 éthers (environ 6,9 millions de dollars à l'époque). Les prix moyens d'Art Blocks ont augmenté pour atteindre environ 15 100 dollars par NFT en septembre, contre 3 300 dollars en juillet, selon CryptoSlam.

Les NFT liés aux jeux ont également bondi, le jeu Axie Infinity basé sur la blockchain étant en tête du secteur "play-to-earn" avec 776 millions de dollars de revenus au troisième trimestre, selon DappRadar.