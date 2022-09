Les ventes de Nike risquent de souffrir de l'inflation qui frappe les amateurs de baskets

Les amateurs de chaussures de sport réfléchissent à deux fois avant d'acheter la dernière paire de chaussures, car l'augmentation du coût de la vie pèse sur les dépenses de consommation, ce qui ouvre la voie à un ralentissement potentiel des ventes de Nike Inc. dans les mois à venir.

Au moins huit maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de cours sur Nike au cours des deux semaines précédant la publication des résultats du premier trimestre de la société, jeudi, alors que les consommateurs américains, frappés par l'inflation, se montrent de plus en plus avares en articles discrétionnaires, ce qui accroît la pression sur le fabricant d'équipement de sport qui souffre d'un ralentissement en Chine.

Selon les analystes de Wedbush, la marque Jordan du géant des baskets, qui a vu son chiffre d'affaires annuel augmenter de près de 42 % au cours des deux dernières années pour atteindre 5,1 milliards de dollars et qui voit ses baskets à 200 dollars se vendre en quelques minutes, connaît également actuellement un ralentissement de l'enthousiasme autour des nouveaux styles.

"Ce (ralentissement des taux de vente) est inhabituel pour les lancements de Jordan rétro qui se vendent généralement en une journée, et pourrait confirmer les signes de pression macro/inflationniste sur les acheteurs de baskets, ou de 'fatigue des lancements'", a écrit Tom Nikic, analyste chez Wedbush, dans une note.

Depuis le début du mois de septembre, les analystes ont réduit leurs prévisions de ventes pour Nike sur l'ensemble de l'année, passant de 50,34 milliards de dollars à 49,85 milliards de dollars. Certains pensent que Nike va également abaisser ses propres prévisions de ventes actuelles jeudi. LE CONTEXTE

Nike a vu sa fortune croître pendant la pandémie, car les pantalons de survêtement et les joggeurs sont devenus une partie plus intrinsèque de la mode quotidienne, tandis que la demande pour les chaussures de course et les vêtements de sport de l'entreprise a bondi du fait que les gens se mettent à faire plus d'exercices en plein air.

Cependant, l'assouplissement des restrictions COVID-19 a fait revenir une partie de ces dépenses vers des vêtements plus formels et destinés à des occasions sociales, tandis que la demande globale subit le contrecoup d'une inflation élevée depuis des décennies.

Cela se produit alors que les inquiétudes grandissent quant au rythme de la reprise en Chine, où les restrictions de la politique Zéro COVID du gouvernement freinent la demande dans la région, qui représente environ 17 % des ventes annuelles de Nike.

Le rival Adidas a également abaissé son objectif de bénéfices pour l'ensemble de l'année en juillet, citant une reprise plus lente que prévu en Chine après les restrictions liées à la pandémie.

Pourtant, certains analystes sont plus optimistes quant aux activités de Nike en Amérique du Nord, citant l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement et une meilleure position des stocks.

"Les produits Nike continuent généralement à se vendre à des prix élevés avec moins de promotions en Amérique du Nord et en Europe. Les données sur les prix suggèrent également que les niveaux de stocks de Nike sont pour la plupart bien contrôlés", a déclaré Jay Sole, analyste d'UBS, citant les données sur les prix d'UBS Evidence Lab.

LES FONDAMENTAUX

* Les estimations de revenus pour le premier trimestre ont baissé de 12,32 à 12,27 milliards de dollars depuis le début du mois de septembre.

* Les estimations du bénéfice par action pour l'ensemble de l'année sont également tombées de 3,74 à 3,66 dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

* Le titre de premier ordre est l'une des pires performances du Dow 30 cette année, avec une baisse d'environ 42 %, contre une chute de 18,6 % pour l'indice.

Le sentiment de Wall Street

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions NKE est "acheter", avec 24 qui l'évaluent "achat fort" ou "achat", 10 qui l'évaluent "conserver" et deux qui l'évaluent "vendre" ou "vente forte".

* L'objectif de cours moyen est de 128,28 $, en baisse par rapport à 166,67 $ au début du mois de janvier.