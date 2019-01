LES VENTES DE RICHEMONT AFFECTÉES PAR LES

Le groupe de luxe suisse, propriétaire entre autres de la marque Cartier, a vu ses ventes progresser de 5% à taux de changes constants sur la période octobre-décembre, troisième trimestre de son exercice décalé, contre une croissance de 8% sur les six mois précédents.

Ce résultat ne tient pas compte des récentes acquisitions des distributeurs en ligne Yoox Net-A-Porter (YNAP) et Watchfinder. En incluant ces deux plates-formes, la croissance des ventes a atteint 24% à changes constants, ce qui est conforme à la prévision moyenne des analystes établie par Inquiry Financial pour Reuters.

(Service Entreprises)