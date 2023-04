La chaîne de sandwiches Subway a déclaré lundi que ses ventes comparables mondiales avaient augmenté de 12,1 % au premier trimestre et que le nombre de visiteurs avait progressé, en partie grâce à la rénovation des restaurants.

La société privée cherche à augmenter les bénéfices au niveau des magasins alors qu'elle étudie la possibilité d'une vente, dans l'espoir de montrer à des acheteurs potentiels de capital-investissement qu'elle peut être rentable.

Les grandes chaînes de restaurants cotées en bourse, dont McDonald's Corp et Chipotle Mexican Grill Inc, commencent à publier leurs résultats trimestriels cette semaine.

La plupart d'entre elles devraient afficher des ventes comparables positives par rapport à l'année dernière, mais les investisseurs seront attentifs aux signes indiquant que l'inflation prolongée a commencé à peser sur les dépenses de consommation.

Subway a fermé des établissements ces dernières années en raison d'une série de problèmes, notamment un décor et des opérations obsolètes, une expansion excessive et des offres à 5 dollars qui ont érodé les bénéfices des franchisés.

En 2021, la chaîne a lancé une refonte de son menu et une campagne de marketing tapageuse dans le cadre de son plan de redressement.

En février, la société a déclaré qu'elle étudiait la possibilité d'une vente qui pourrait la valoriser jusqu'à 10 milliards de dollars, alors qu'elle est confrontée à la concurrence de rivaux de plus en plus nombreux, notamment Jimmy John's, Firehouse Subs, Jersey Mike's Subs et Potbelly Corp.

Dans le cadre de son redémarrage, Subway s'éloigne de sa dépendance traditionnelle à l'égard des franchisés qui ne possèdent qu'un ou deux établissements chacun. Au lieu de cela, il consolide un plus grand nombre d'établissements avec moins de grands franchisés bien capitalisés.

La semaine dernière, Subway a annoncé la conclusion d'accords avec deux nouveaux exploitants d'unités multiples et trois exploitants existants, ce qui lui a permis de consolider ou de transférer plus de 230 restaurants américains jusqu'en 2023.

Elle tente également d'attirer davantage de clients vers son application, les promotions exclusivement numériques ayant entraîné une "augmentation récente du nombre de clients" utilisant l'application, a déclaré l'entreprise. La chaîne, qui compte près de 37 000 établissements dans le monde, prévoit également de construire des milliers de nouveaux magasins à l'étranger.