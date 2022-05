Les ventes de l'entreprise australienne Woolworths bondissent d'environ 10 % en raison de la constitution de stocks et de la hausse des coûts.

Bien que la plus grande chaîne de supermarchés du pays ait été confrontée à des pénuries de main-d'œuvre liées à COVID-19 et à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement en raison d'inondations au cours du trimestre, l'augmentation des dépenses de consommation et la flambée des coûts ont stimulé les ventes.

L'inflation en Australie a atteint le rythme annuel le plus rapide depuis vingt ans au cours du trimestre dernier, en raison de la hausse des prix de l'essence, de la construction de logements et de l'alimentation, parallèlement à la hausse des coûts dans le monde entier, ce qui entraîne une augmentation des coûts des intrants pour les entreprises.

Le chiffre d'affaires de Woolworths sur la base des activités poursuivies a atteint 15,12 milliards de dollars australiens (10,66 milliards de dollars) pour les trois mois se terminant le 3 avril, en hausse par rapport aux 13,79 milliards de dollars australiens enregistrés il y a un an.

Le segment le plus important de l'épicier, Australian Food, a vu ses ventes augmenter de 5,4 % pour atteindre 11,43 milliards de dollars australiens au cours du trimestre. Les ventes comparables de la division ont également augmenté de 4,4 %.

Le petit rival Coles a déclaré la semaine dernière https://www.colesgroup.com.au/DownloadFile.axd?file=/Report/ComNews/20220428/02514421.pdf qu'il espérait que l'amélioration de la disponibilité des stocks freinerait l'inflation des courses, alors qu'il a annoncé une légère hausse de ses ventes au troisième trimestre, mais a prévenu que la flambée des coûts d'approvisionnement perturberait l'économie pendant une autre année.

(1 $ = 1,4186 dollars australiens)