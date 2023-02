Les ventes de logements en Chine enregistrent leur troisième hausse hebdomadaire consécutive - enquête

Les ventes par surface de plancher ont augmenté de 7,9 % du 12 au 18 février par rapport aux sept jours précédents, selon China Index Academy, l'une des plus grandes sociétés indépendantes de recherche immobilière du pays. Du 5 au 11 février, la croissance hebdomadaire était de 40,9%.

La croissance des ventes dans les villes au cours des dernières semaines a reflété la légère augmentation des prix des maisons au niveau national, ajoutant aux preuves que le secteur, qui représente environ un quart de l'économie, se stabilise bien que la reprise reste inégale.

Toutefois, le ralentissement du rythme de croissance des ventes est dû à une réduction des transactions dans les villes de premier rang, selon les données. Les ventes à Shanghai ont chuté de 20,2 % du 12 au 18 février, contre un gain de 103,8 % la semaine précédente.

Les gouvernements locaux ont assoupli les restrictions imposées aux acheteurs de maisons et aux promoteurs immobiliers afin de stimuler la demande et les ventes, notamment en abaissant les taux hypothécaires et en soutenant le financement des entreprises. Certaines villes ont également assoupli les règles obligeant les promoteurs à ne mettre en vente que des maisons terminées.