Les ventes de logements en attente aux États-Unis chutent en juin en raison de l'envolée des taux hypothécaires

La National Association of Realtors (NAR) a déclaré mercredi que son indice des ventes de maisons en attente, basé sur les contrats signés, a chuté de 8,6 % à 91,0 le mois dernier. Les contrats ont diminué dans les quatre régions.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 1,5 % des contrats, qui deviennent des ventes après un mois ou deux. Les ventes de logements en attente ont plongé de 20,0 % en juin sur une base annuelle.

Le taux contractuel d'une hypothèque à taux fixe sur 30 ans est en moyenne de 5,54 %, selon les données de l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac. Ce taux a augmenté de plus de 200 points de base depuis janvier, en raison de la montée en flèche de l'inflation et du resserrement agressif de la politique monétaire par la Réserve fédérale.

La banque centrale américaine devrait augmenter son taux directeur de 75 points de base supplémentaires plus tard dans la journée de mercredi. Cela porterait le total des hausses de taux d'intérêt depuis mars à 225 points de base.

Le marché du logement est l'un des secteurs les plus sensibles aux taux d'intérêt. Les données de la semaine dernière ont montré que les ventes de logements précédemment possédés ont chuté pour un cinquième mois consécutif en juin, et les mises en chantier et les permis de construire ont également continué à baisser le mois dernier. Toutefois, un effondrement est peu probable en raison d'une grave pénurie de logements.

Le ralentissement de la demande pourrait toutefois contribuer à réaligner l'offre et la demande de logements et à ralentir la croissance des prix. Les prix des logements ont maintenu leur croissance à deux chiffres sur une base annuelle en mai, selon des rapports publiés mardi.