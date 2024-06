Les contrats d'achat de logements anciens aux États-Unis ont chuté de manière inattendue en mai, ce qui indique que les ventes pourraient rester modérées pendant un certain temps, les acheteurs potentiels étant confrontés à des taux hypothécaires et à des prix plus élevés.

La National Association of Realtors (NAR) a déclaré jeudi que son indice des ventes de logements en attente, basé sur les contrats signés, a chuté de 2,1 % le mois dernier pour atteindre 70,8. Les ventes de logements en attente ont baissé dans le Sud, densément peuplé, et dans le Midwest, qui est considéré comme une région plus abordable. Elles ont augmenté dans le nord-est et l'ouest.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un rebond de 2,5 % des contrats, qui deviennent des ventes au bout d'un mois ou deux. Les ventes de logements en attente ont chuté de 6,6 % en mai en glissement annuel.

"Le marché se trouve à un point intéressant avec des stocks en hausse et une demande en baisse", a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.

Le marché du logement a été frappé par la résurgence des taux hypothécaires, et les ventes et la construction de logements ont chuté en mai.

L'investissement résidentiel devrait s'être ralenti au deuxième trimestre après avoir affiché une croissance à deux chiffres au cours du trimestre janvier-mars.

Le taux moyen de l'hypothèque populaire à taux fixe sur 30 ans a atteint son plus haut niveau en six mois, à savoir 7,22 %, au début du mois de mai, avant de redescendre à 7,03 % à la fin du mois, selon les données de l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac. Il est depuis retombé à une moyenne de 6,87 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 20 juin.

"La première moitié de l'année n'a pas répondu aux attentes en ce qui concerne les ventes de logements, mais a dépassé les attentes en ce qui concerne les prix des logements", a déclaré M. Yun. "Au second semestre 2024, attendez-vous à une baisse modérée des taux hypothécaires, à une augmentation des ventes de logements et à une stabilisation des prix des logements." (Reportage de Lucia Mutikani, édition d'Andrea Ricci)