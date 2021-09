Les ventes de logements existants aux États-Unis chutent en août ; les stocks diminuent

Les ventes de logements aux États-Unis ont chuté en août, l'offre restant serrée et les prix s'accélérant encore, dernière indication que la perte de vitesse du marché immobilier a persisté au troisième trimestre.

Les ventes de logements existants ont diminué de 2,0 % pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 5,88 millions d'unités le mois dernier, a indiqué mercredi l'Association nationale des agents immobiliers. Les ventes ont diminué dans les quatre régions. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes tomberaient à un taux de 5,89 millions d'unités en août.

Les reventes de maisons, qui représentent la majeure partie des ventes de logements aux États-Unis, ont diminué de 1,5 % en glissement annuel.

Le marché du logement a connu un boom au début de la pandémie de COVID-19 en raison de l'exode des villes, les gens travaillant à domicile et prenant des cours en ligne, ce qui a alimenté la demande de maisons plus grandes dans les banlieues et autres zones à faible densité. La demande, qui s'est concentrée sur le segment du marché des maisons individuelles, a largement dépassé l'offre.

En raison du coût élevé des matériaux de construction, de la pénurie de terrains et de la pénurie de main-d'œuvre, il est plus difficile pour les constructeurs d'augmenter la production. Les données gouvernementales publiées mardi ont montré que la construction de logements unifamiliaux a diminué pour le deuxième mois consécutif en août.

Bien que le vent de la pandémie s'estompe, la demande de logements reste forte grâce à des taux hypothécaires qui n'ont jamais été aussi bas et à la hausse des salaires due au resserrement du marché du travail.

Le prix médian des logements existants a augmenté de 14,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 356 700 dollars en août. Le rythme de l'augmentation ralentit toutefois et les guerres d'enchères s'apaisent. Les ventes restent concentrées dans la tranche de prix supérieure du marché.

Le mois dernier, 1,29 million de logements anciens étaient sur le marché, soit 13,4 % de moins qu'il y a un an. Au rythme des ventes d'août, il faudrait 2,6 mois pour épuiser le stock actuel, contre 3 mois l'an dernier. Une offre de six à sept mois est considérée comme un équilibre sain entre l'offre et la demande.

Les économistes ne pensent pas qu'une nouvelle bulle immobilière soit en train de se former, car l'accélération est principalement due à une inadéquation entre l'offre et la demande, plutôt qu'à de mauvaises pratiques de prêt, qui ont déclenché la crise financière mondiale de 2008.

Mais la hausse des prix empêche certains primo-accédants potentiels d'accéder au marché. En août, les propriétés sont généralement restées sur le marché pendant 17 jours, soit le même nombre de jours qu'en juillet. Quatre-vingt-sept pour cent des maisons vendues le mois dernier étaient sur le marché depuis moins d'un mois.

Les primo-accédants ont représenté 29 % des ventes, le plus bas niveau depuis janvier 2019, contre 30 % en juillet et 33 % il y a un an. (Reportage de Lucia Mutikani ; édition d'Andrea Ricci).