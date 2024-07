Les ventes de logements existants aux États-Unis ont chuté plus que prévu en juin, alors que le prix médian des logements a atteint un nouveau record. L'amélioration de l'offre et la baisse des taux d'intérêt hypothécaires laissent toutefois espérer une reprise de l'activité dans les mois à venir.

Les ventes de logements ont chuté de 5,4 % le mois dernier pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 3,89 millions d'unités, soit le niveau le plus bas depuis décembre, a déclaré mardi la National Association of Realtors (Association nationale des agents immobiliers). Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les reventes de logements atteindraient un taux de 4,00 millions d'unités.

Les reventes de logements, qui représentent une grande partie des ventes de logements aux États-Unis, ont diminué de 5,4 % en juin en glissement annuel. Le prix médian des logements existants a grimpé de 4,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre le niveau record de 426 900 $, deuxième mois consécutif de hausse. Les prix des logements ont augmenté dans les quatre régions.

Les reventes de logements sont comptabilisées à la clôture d'un contrat. Les ventes de juin reflètent probablement les contrats signés au cours des deux mois précédents, lorsque le taux moyen du populaire prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans était supérieur à 7,0 %.

Le taux moyen d'un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans est tombé à 6,77 % la semaine dernière, son niveau le plus bas en quatre mois, contre 6,89 %, ce qui correspond à la moyenne de la même période en 2023, selon les données de l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac. Ce taux a baissé par rapport au sommet de 7,22 % atteint au début du mois de mai, dans l'espoir que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt en septembre, comme elle l'attend depuis longtemps.

"Nous assistons à un lent passage d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs", a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR. "Les maisons restent un peu plus longtemps sur le marché et les vendeurs reçoivent moins d'offres.

Les ventes ont chuté de 5,9 % dans le Sud, région densément peuplée. Elles ont chuté de 8,0 % dans le Midwest, qui est considéré comme la région la plus abordable. Les ventes ont diminué de 2,1 % dans le nord-est et de 2,6 % dans l'ouest.

HAUSSE DE L'INVENTAIRE

Le mois dernier, le stock de logements a augmenté de 3,1 % pour atteindre 1,32 million d'unités. L'offre a augmenté de 23,4 % par rapport à l'année précédente.

L'augmentation des primes d'assurance dans tout le pays, due à la hausse des sinistres liés aux conditions météorologiques, contraint certains propriétaires à mettre leurs biens sur le marché.

Néanmoins, l'offre de logements d'entrée de gamme reste insuffisante et la construction neuve n'est pas assez développée. Le gouvernement a indiqué la semaine dernière que la construction de maisons individuelles était tombée à son plus bas niveau depuis huit mois en juin, tandis que les permis de construire étaient les plus bas depuis un an. De nombreux propriétaires ont des taux hypothécaires inférieurs à 5 %.

Les économistes estiment que l'investissement résidentiel, qui comprend la construction et la vente de logements, a probablement été soustrait du produit intérieur brut au deuxième trimestre, après avoir ajouté plus d'un demi-point de pourcentage au trimestre janvier-mars.

Au rythme des ventes de juin, il faudrait 4,1 mois pour épuiser le stock actuel de logements existants. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis plus de quatre ans et d'une augmentation par rapport aux 3,1 mois de l'année précédente.

Une offre de quatre à sept mois est considérée comme un équilibre sain entre l'offre et la demande.

"La dynamique de l'offre et de la demande se rapproche d'un marché équilibré", a déclaré M. Yun.

Les propriétés sont restées sur le marché pendant 22 jours en juin, contre 18 jours il y a un an. Les primo-accédants ont représenté 29 % des ventes, contre 27 % il y a un an.

Cette proportion reste inférieure aux 40 % qui, selon les économistes et les agents immobiliers, sont nécessaires pour que le marché du logement soit robuste.

Les ventes au comptant ont représenté 28 % des transactions, contre 26 % il y a un an. Les ventes en difficulté, y compris les saisies, ont représenté 2,0 % des transactions, comme l'année dernière. (Reportage de Lucia Mutikani ; Rédaction de Paul Simao)