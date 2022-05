Les ventes de logements existants aux États-Unis chutent pour le troisième mois consécutif ; les prix des maisons atteignent un niveau record

Les ventes de maisons existantes ont chuté de 2,4 % pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 5,61 millions d'unités le mois dernier, soit le niveau le plus bas depuis juin 2020, lorsque les ventes rebondissaient après l'effondrement du COVID-19. Il s'agit de la troisième baisse mensuelle consécutive des ventes.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse des ventes à un taux de 5,65 millions d'unités. Les ventes ont augmenté dans le Nord-Est et le Midwest, mais ont diminué dans le Sud et l'Ouest.

Les reventes de maisons, qui représentent la majeure partie des ventes de maisons aux États-Unis, ont diminué de 5,9 % sur une base annuelle.

La majeure partie des ventes d'avril étaient probablement des clôtures de contrats signés il y a un à deux mois, avant que les taux hypothécaires ne commencent leur rapide ascension. Une nouvelle baisse des ventes est probable car les contrats ont diminué pour le cinquième mois consécutif en mars.

L'hypothèque à taux fixe de 30 ans a atteint une moyenne de 5,30 % au cours de la semaine terminée le 12 mai, soit le taux le plus élevé depuis juillet 2009, selon les données de l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac. Il a augmenté de plus de 100 points de base depuis la mi-mars, lorsque la Réserve fédérale a commencé à relever les taux d'intérêt pour refroidir la demande intérieure et faire baisser l'inflation élevée.

Le prix médian des maisons existantes a augmenté de 14,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre le niveau record de 391 200 $ en avril. Le prix médian des maisons a bondi de 22 % dans le Sud, qui avait connu une hausse rapide des ventes lorsque les Américains ont quitté d'autres régions.

Les ventes sont restées concentrées dans la tranche de prix supérieure du marché, alors que les maisons d'entrée de gamme sont rares.

Il y avait 1,03 million de maisons en propriété sur le marché, soit 10,4 % de moins qu'il y a un an.

L'offre devrait rester serrée. Le gouvernement a rapporté mercredi que les permis de construire pour les logements unifamiliaux, le segment le plus important du marché du logement, ont chuté à leur plus bas niveau depuis six mois en avril.

Au rythme des ventes d'avril, il faudrait 2,2 mois pour épuiser le stock actuel de maisons existantes, contre 2,3 mois il y a un an. Une offre de six à sept mois est considérée comme un équilibre sain entre l'offre et la demande.

Les propriétés sont généralement restées sur le marché pendant 17 jours, soit le même nombre de jours que le mois précédent et qu'il y a un an. Quatre-vingt-huit pour cent des maisons vendues en avril étaient sur le marché depuis moins d'un mois. Les primo-accédants ont représenté 28 % des ventes. Les ventes entièrement en espèces ont représenté 26 % des transactions.