Les ventes de logements existants aux États-Unis ont chuté en mars, l'inversion des taux d'intérêt hypothécaires ayant probablement poussé les acheteurs à se retirer, mais des signes timides indiquent que le marasme du marché de l'immobilier est sur le point de toucher le fond.

Les ventes de logements existants ont baissé de 2,4 % pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 4,44 millions d'unités le mois dernier, a déclaré jeudi la National Association of Realtors. Elles avaient augmenté en février pour la première fois depuis un an.

Les ventes de logements existants sont comptabilisées lors de la conclusion d'un contrat. Les ventes du mois dernier ont probablement reflété certains contrats signés en février, lorsque les taux d'intérêt hypothécaires ont recommencé à augmenter après avoir baissé en janvier.

"Les consommateurs semblent être très sensibles aux variations des taux hypothécaires", a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR. "Les variations des taux hypothécaires d'une semaine à l'autre ont un impact important.

Les ventes ont baissé dans l'Ouest, le Midwest et le Sud à forte densité de population, mais sont restées inchangées dans le Nord-Est.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes de logements tomberaient à un taux de 4,50 millions d'unités. Les reventes de logements, qui représentent une grande partie des ventes de logements aux États-Unis, ont chuté de 22,0 % en mars en glissement annuel.

La campagne agressive de relèvement des taux d'intérêt menée par la Réserve fédérale a plongé le marché du logement dans la récession, l'investissement résidentiel s'étant contracté pendant sept trimestres consécutifs, soit la plus longue période de ce type depuis l'effondrement de la bulle immobilière déclenché par la grande récession de 2007-2009.

Mais le pire est probablement passé. Selon une enquête réalisée lundi, l'indice du marché du logement de la National Association of Home Builders/Wells Fargo a atteint en avril son niveau le plus élevé depuis sept mois.

La construction de maisons individuelles a augmenté pour le deuxième mois consécutif en mars, tandis que les permis de construire ont fait un bond, a rapporté le gouvernement mardi.

Les taux hypothécaires ont baissé de la mi-mars à la mi-avril, parallèlement aux rendements du Trésor américain, dans l'espoir que la Fed ne continue pas à augmenter les coûts d'emprunt au-delà du mois prochain, compte tenu des signes de ralentissement de l'économie.

Cela devrait inciter certains acheteurs à revenir sur le marché. Mais les récentes turbulences financières consécutives à l'effondrement de deux banques régionales pourraient inciter les banques et les créanciers hypothécaires à resserrer leurs normes de souscription.

Le prix médian des maisons existantes a baissé de 0,9 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 375 700 dollars en mars. Il s'agit de la plus forte baisse depuis janvier 2012.

Il y avait 980 000 logements anciens sur le marché, soit 5,4 % de plus qu'il y a un an. Au rythme des ventes de mars, il faudrait 2,6 mois pour épuiser le stock actuel de logements existants, contre 2,0 mois il y a un an. Une offre de quatre à sept mois est considérée comme un équilibre sain entre l'offre et la demande.

Les propriétés sont généralement restées sur le marché pendant 29 jours, contre 34 jours en février. Soixante-cinq pour cent des maisons vendues en mars sont restées moins d'un mois sur le marché.

Les primo-accédants ont représenté 28 % des ventes, contre 30 % il y a un an. Les ventes au comptant ont représenté 27 % des transactions, contre 28 % il y a un an. Les ventes en difficulté, y compris les saisies, n'ont représenté que 1 % des transactions, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente.