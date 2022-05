Les ventes de logements neufs aux États-Unis atteignent leur plus bas niveau depuis deux ans ; les prix grimpent en flèche

Les ventes de logements neufs ont plongé de 16,6 % à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 591 000 unités le mois dernier, soit le niveau le plus bas depuis avril 2020, a indiqué mardi le département du Commerce. Le rythme des ventes de mars a été révisé à la baisse à 709 000 unités, contre 763 000 unités précédemment annoncées.

Les ventes ont maintenant diminué pendant quatre mois consécutifs. Les ventes de logements neufs ont chuté de 5,9 % dans le Nord-Est et ont dégringolé de 15,1 % dans le Midwest. Elles ont chuté de 19,8 % dans le Sud densément peuplé et ont diminué de 13,8 % dans le Midwest.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes de logements neufs, qui représentent une faible part des ventes de logements aux États-Unis, tomberaient à 750 000 unités. Les ventes ont chuté de 26,9 % sur une base annuelle en avril. Elles ont atteint un taux de 993 000 unités en janvier 2021, soit le niveau le plus élevé depuis la fin de 2006.

Graphique : Ventes de logements neufs -24ff62ed-9a34-4609-9aed-66836e66320f1

Le marché du logement est le segment de l'économie le plus sensible aux taux d'intérêt, et les ventes de logements neufs sont un indicateur avancé du secteur car elles sont comptabilisées à la signature d'un contrat.

L'hypothèque à taux fixe sur 30 ans a bondi au-dessus de 5 % en avril pour la première fois depuis février 2011, selon les données de l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac. Il a bondi, atteignant une moyenne de 5,25 % au cours de la semaine se terminant le 19 mai, alors que la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt pour refroidir la demande intérieure et réduire la forte inflation.

Les données de la semaine dernière ont montré que les ventes de logements précédemment possédés ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux ans en avril, tandis que les permis de construire de logements unifamiliaux étaient les plus bas depuis octobre dernier. La confiance des constructeurs de maisons unifamiliales était proche de son plus bas niveau depuis deux ans en mai.

Malgré les signes de ralentissement de la demande de logements, une pénurie record de logements limitera probablement la baisse des ventes. La modération de la progression des ventes pourrait permettre à l'offre d'augmenter et de ralentir la croissance à deux chiffres des prix.

Le prix médian des maisons neuves en avril a grimpé de 19,6 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 450 600 $. Presque toutes les maisons vendues le mois dernier étaient au-dessus du niveau de prix de 200 000 $. Il y avait 444 000 maisons neuves sur le marché à la fin d'avril, contre 410 000 unités en mars. Les maisons en construction constituaient environ 65 % de l'inventaire, les maisons à construire représentant environ 27 %.

L'arriéré de maisons dont la construction a été approuvée, mais qui n'ont pas encore été commencées, n'a jamais été aussi élevé, car les constructeurs doivent faire face à des pénuries et à des prix plus élevés pour des intrants tels que le bois de charpente, ainsi que les armoires, les portes de garage, les comptoirs et les appareils électroménagers.

Au rythme des ventes d'avril, il faudrait 9,0 mois pour écouler l'offre de maisons sur le marché, contre 6,9 mois en mars.