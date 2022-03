Les ventes de maisons individuelles chutent de 2% aux Etats-Unis en février

Les ventes de logements individuels neufs ont baissé de 2% en février aux Etats-Unis pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 772 000 unités le mois dernier, ce qui constitue le deuxième mois consécutif de baisse, d’après le département du commerce. La hausse des taux hypothécaires et des prix des maisons a fortement réduit l'accessibilité à un nouveau logement pour certains primo-accédants.

Le rythme des ventes de janvier a été révisé à la baisse à 788 000 unités, contre 801 000 unités précédemment annoncées. "La hausse des taux hypothécaires et les prix élevés seront des questions clés et pourraient peser sur les ventes de logements à l'avenir", a déclaré Rubeela Farooqi, économiste en chef pour les États-Unis chez High Frequency Economics à White Plains, New York.

Cette baisse apparaît comme une surprise puisque les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un rythme de ventes annuelles de 810 000 unités. Les ventes ont diminué de 6,2 % en glissement annuel en février. Elles ont culminé à un taux de 993 000 unités en janvier 2021, soit le plus élevé depuis la fin de 2006. Les ventes restent toutefois supérieures à leur niveau d'avant la pandémie.

Le prix médian des maisons neuves en février a augmenté de 10,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 400 600 $. Il y avait 407 000 maisons neuves sur le marché, le chiffre le plus élevé depuis août 2008, contre 398 000 unités en janvier. Les maisons en construction représentaient 65 % de l'inventaire, tandis que les maisons à construire en représentaient environ 26 %.

Les taux hypothécaires ont bondi en février et ont continué à grimper après que la Fed a relevé la semaine dernière son taux d'intérêt directeur de 25 points de base, la première hausse en plus de trois ans, et présenté un plan agressif visant à ramener les coûts d'emprunt à des niveaux restrictifs d'ici 2023. Le taux fixe à 30 ans a grimpé de 23 points de base pour atteindre son plus haut niveau en trois ans à 4,50 % la semaine dernière, selon les données de la Mortgage Bankers Association mercredi. Les taux hypothécaires restent néanmoins bas par rapport aux normes historiques.

Au rythme des ventes de février, il faudrait 6,3 mois pour écouler l'offre de maisons sur le marché, contre 6,1 mois en janvier.