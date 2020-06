Zurich (awp) - Après près de deux mois de verrouillage en raison de la crise de Covid-19, les ventes de motos et scooters ont rebondi en mai, et ce malgré la fermeture des concessions pendant le premier tiers du mois.

Pendant le mois sous revue, 6575 deux-roues motorisés ont été écoulés, soit 19,3% de plus qu'à la même période un an plus tôt, alors que les points de vente n'ont pu rouvrir que le 11 mai, indique mardi l'Office suisse moto et scooter (Osms) dans un communiqué.

Après l'effondrement de l'activité observé en mars et en avril suite aux mesures de verrouillage prononcées par le Conseil fédéral, la reprise en mai a permis de ramener la baisse des ventes depuis le début de l'année à 10,8% fin mai à 18'944 unités, contre -21,6% fin avril.

Le redressement dans le segment des motos a été particulièrement marqué, avec 4215 nouveaux véhicules vendus au cours du seul mois de mai, un bond de 21,6% en rythme annuel (-8,5% depuis le début de l'année).

"L'augmentation des ventes dans le segment des scooters a été un peu moins prononcée", signale l'Osms, avec 2197 unités écoulées (+13,9% sur un an), ce qui a permis de ramener la baisse depuis janvier à 17,1%.

Les importateurs associés à la faîtière motosuisse ont bon espoir de voir "la tendance encourageante à la hausse se poursuivre en juin et juillet", de manière à compenser les pertes causées par la pandémie.

buc/al