Les ventes de produits sous marque propre dans les supermarchés britanniques ont augmenté deux fois plus vite que les produits de marque en 2023, selon les données de l'institut d'études de marché NIQ, mercredi, alors que les clients s'adaptent à la flambée des prix.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 19 % au cours de l'année écoulée, dépassant le taux d'inflation général de l'ensemble de l'économie et alourdissant le budget des ménages déjà mis à rude épreuve par les factures d'énergie élevées et d'autres augmentations de prix.

Les dernières données montrent que les ventes en valeur de produits sous marque propre ont augmenté de 14,1 %, contre 7,1 % pour les produits de marque. Au cours des quatre dernières semaines, la part en volume des ventes de produits sous marque propre a atteint 63,3 % dans la catégorie des biens de consommation courante, contre 62,1 % en 2022.

Au début du mois, Tesco, le plus grand groupe de supermarchés de Grande-Bretagne, a réduit le prix de ses pâtes, huiles végétales et huiles de tournesol de marque propre.

Les détaillants en alimentation ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les prix augmentent globalement en 2023, mais que le taux d'inflation diminuerait au cours de l'année.

Mardi, l'autorité britannique de régulation de la concurrence a déclaré aux supermarchés qu'elle examinait leurs bénéfices afin d'identifier les chaînes d'approvisionnement qu'elle devait examiner de plus près dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre l'inflation des prix des denrées alimentaires. (Reportage de William James ; Rédaction de Conor Humphries)