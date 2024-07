Le nombre de maisons d'une valeur de 10 millions de dollars ou plus vendues à Dubaï est resté stable au cours du premier semestre de l'année malgré une baisse des inscriptions, selon un rapport de l'industrie publié lundi, car la demande des ultra-riches internationaux est restée forte.

Au total, 190 maisons d'une valeur globale de 3,2 milliards de dollars ont été vendues au cours des six mois précédant la fin du mois de juin, contre 189 propriétés d'une valeur de 3,3 milliards de dollars au cours de la même période en 2023, selon les données provisoires du cabinet de conseil immobilier Knight Frank.

Le nombre total de transactions s'est maintenu malgré une baisse de 65,5 % en glissement annuel du nombre de ces maisons de luxe disponibles sur le marché au cours du deuxième trimestre, selon le rapport.

Il s'agit d'un signe fort du profil d'acheteur "acheter pour conserver" qui s'est enraciné sur le marché", a déclaré Faisal Durrani, responsable de la recherche de Knight Frank pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA), cité dans le rapport.

Cette tendance suggère que les particuliers internationaux fortunés "se concentrent largement sur l'achat de maisons dans la ville pour leur usage personnel, plutôt que pour les revendre, ce qui était une caractéristique déterminante des deux cycles de marché précédents", a-t-il ajouté.

Abritant la plus haute tour du monde, Dubaï, aux Émirats arabes unis, est le plus grand centre touristique et commercial du Moyen-Orient, attirant l'an dernier un nombre record de 17,15 millions de visiteurs internationaux qui passent la nuit dans la ville.

Le pays cherche à développer son économie grâce au tourisme, à la construction d'un centre financier local et à l'attraction de capitaux étrangers, y compris dans l'immobilier, les prix d'achat et de location ne montrant aucun signe d'essoufflement.

Le rapport indique que l'île artificielle Palm Jumeirah, en forme de palmier, est la zone la plus recherchée, avec 21 ventes de maisons d'une valeur de 10 millions de dollars ou plus au cours du deuxième trimestre, ce qui représente 26 % des ventes de la période.

Elle est suivie d'Emirates Hills avec 10 % et de District One avec 7,8 % des ventes.

Les ventes de propriétés d'une valeur de 25 millions de dollars ou plus ont fait un bond de 25 % au deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année, pour atteindre un total de 15 maisons.

L'année dernière, Dubaï s'est classée au premier rang mondial pour le nombre de ventes de maisons d'une valeur supérieure à 10 millions de dollars, en vendant près de 80 % de plus de propriétés de ce type que Londres, qui occupe la deuxième place. (Reportage de Federico Maccioni ; Rédaction de Jan Harvey)