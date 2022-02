Les ventes de spiritueux ont augmenté de 9% aux Etats-Unis en 2021

New York (awp/afp) - Les ventes de spiritueux, aidées par la réouverture des bars et restaurants, ont augmenté de 9% en volume en 2021 aux États-Unis, a indiqué mardi la fédération professionnelle du secteur Discus.

Les prix ayant aussi augmenté, les distributeurs de vodka, tequila, whisky et brandy ont vu leur chiffre d'affaires augmenter dans le même temps de 12%, à 35,8 milliards de dollars, détaille l'organisation dans son rapport annuel.

Le secteur continue par ailleurs à gagner du terrain face aux autres formes de boissons alcoolisées et représente désormais 41,3% du chiffre d'affaires du marché aux États-Unis, contre 42,5% pour la bière et 16,1% pour le vin, affirme Discus.

Les ventes de spiritueux avaient déjà augmenté de 5% en volume en 2020.

"L'enthousiasme pour les spiritueux a duré l'an dernier chez les consommateurs, qui ont dépensé plus pour améliorer leurs cocktails avec des marques haut de gamme", a noté le directeur général de la fédération, Chris Swonger, dans le communiqué.

Les ventes pour la consommation à domicile sont restées stables après avoir progressé de 18% en 2020, et elles ont grimpé de 53% dans les établissements après avoir chuté de 44% en 2020.

Elles ont profité dans leur ensemble de l'appétence pour des alcools plus hauts de gamme, de la permission accordée dans plusieurs États de vendre des cocktails à apporter et du recours croissant aux commandes en ligne, a aussi relevé l'organisation.

Après un premier semestre robuste, les ventes se sont toutefois tassées au second semestre "avec les pics de cas de Covid-19, les pénuries de main d'oeuvre et les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement", a souligné M. Swonger.

La catégorie ayant enregistré la plus forte progression sur l'année est celle des cocktails prêts à boire (+42%), suivie des tequilas et mezcal (+30%) et des whiskys irlandais (+16%).

afp/al